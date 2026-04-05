Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: "Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor"

Resulta que a Madrid, además de estudiantes y gente que busca trabajo, ahora también llegan linces. Mejor dicho, lince en singular, porque de momento ha sido solo uno, pero por lo que parece ha desembarcado para quedarse… al menos un tiempo. Uraclio, como se llama este ejemplar nacido en 2023 en los Montes de Toledo, se dejó ver por en la Alcarria alcalaína el pasado julio, en lo que ya fue, por sí solo, un hito para una región que llevaba décadas sin avistar a una especie que se daba por desaparecida. Pero la historia, lejos de acabar ahí, en lo que casi sería una mera anécdota, ha ido a más.

Porque, desde entonces, la noticias no han podido ser más positivas. Y es que Uraclio no estaba de paso, si no que llegó a Madrid para quedarse. Por ahora, al menos, no ha salido de esa zona comprendida entre los municipios de Corpa, Santos de la Humosa y Anchuelo donde fue visto por primera vez. Una decisión que, de primeras, sorprendió a los expertos.

Según cuentan, hasta ese momento había demostrado un carácter "inquieto, curiosos y explorador". En la primavera de 2025 fue llevado a un "área de reintroducción en Cuenca" y los datos emitidos por el collar GPS que le pusieron mostraron que en junio comenzó un desplazamiento hacia el norte, abandonando la zona de liberación y cruzando el sur de dicha región hasta llegar a Guadalajara.

"Está más fuerte y adulto"

No paró ahí y cruzó hacia Madrid, momento en el que los técnicos de Castilla-La Mancha avisaron a sus homólogos madrileños, pasándoles la información que emite el collar GPS que portaba, tal y como explica Laura Castro Noval, responsable del Área de Hábitats y Especies Protegidas de la Comunidad. Y aunque por su anterior compartamiento todo invitaba a pensar que seguiría su camino explorando y desplazándose, comenzaron a observarlo.

A la izquierda, Uraclio, al llegar a la Alcarria Alcalaína en julio de 2025. A la derecha, en las imágenes captadas por el equipo del Área de Hábitats y Especies Protegidas de la Comunidad de Madrid en marzo de 2026. / CAM

Y ahí llegó su sorpresa, convertida en motivo de celebración por lo que supone para una región que daba a la especie por extiguida dentro de sus fronteras desde 2006, tras años en los que la pérdida de hábitat y la drástica disminución de su principal fuente de alimento, el conejo, llevaron a su 'expulsión' del felino. Uraclio no se iba.

"El lince ibérico es un depredador principalmente, la mayor parte de su dieta, de conejo, lo que determina la viabilidad de la población", explica Castro, resaltando su estancia demuestra la recuperación de la biodiversidad en la Comunidad, ejemplificada con hechos como la recuperación de la presa predilecta de estos felinos

Además, explica que los linces suelen optar por moverse en zonas con matorrales y arbolado bajo que cubran entre un 20% y un 80% del terreno, evitando tanto los bosques densos como los campos de cultivo abiertos en los que no puedan refugiarse. Condiciones que Uraclio parece haber encontrado en la Alcarria alcalaina.

Una "buena señal", pero no definitiva

“Hace unas tres semanas fuimos a observarle, de esa salida son las últimas fotos que tenemos de él, y hemos podido ya detectar un gran cambio. Ahora está más fuerte, más robusto, más adulto que en las fotos que teníamos del pasado agosto, cuando llegó”, explica Castro, que considera eso otra buena señal. "Por ahora, ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor", comenta de forma jocosa.

La región se encarga de la monitorización y seguimiento de Uraclio desde hace 15 días / Comunidad de Madrid

“No se ha ido durante toda la temporada de celo, no ha salido en busca de hembras y esa es una señal inequívoca de que está bien en esta zona en la que se mueve”, detalla. Sin embargo, y pese a celebrar que Uraclio haya optado por quedarse, no lanza las campanas al vuelo y asegura que “tampoco podemos descartar que decida moverse en cualquier momento, o que el próximo invierno con la nueva temporada de celo sí que opte por ir en busca de hembras fuera de las fronteras de la región”.

“Todavía no puede declararse que el lince como especie haya regresado y se haya asentado en Madrid. Para que sea considerado una especie estable en la Comunidad tendría que haber reproducción con una hembra y que dé a luz a cachorros. El macho suele ser más itinerante, mientras que la hembra fija su territorio una vez tiene descendencia. Por eso, la clave será que las hembras encuentren las condiciones adecuadas y se queden para criar”, abunda, esperanzada de que los pasos que se están dando sigan dando resultado.

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“Que se haya quedado en una muy buena señal. Ojalá veamos eso ocurrir, quién sabe incluso si no hay más linces como él por la zona sin que estén por la zona sin que estén localizados", concluye, optimista. Porque pase lo que pase de ahora en adelante con el futuro de Uraclio, le lleve donde le lleve el destino y sus inquietudes, su alargada estancia prueba que la Comunidad de Madrid vuelve a ser un territorio amable para estos animales.