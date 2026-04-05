Más de 9.100 agentes y voluntarios se formaron en el mayor centro de emergencias de Madrid en 2025

Más de 9.100 profesionales y voluntarios de seguridad y emergencias recibieron formación el pasado año en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), dependiente de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

El grueso de esa actividad correspondió a las policías locales, que volvieron a ser el colectivo más numeroso en los programas del centro. En total, 2.018 agentes participaron en los distintos cursos impartidos a lo largo del año, según datos del gobierno regional. De ellos, 961 accedieron a formación en la escala básica, orientada a nuevos ingresos, con contenidos centrados en la atención al ciudadano, técnicas y adiestramiento profesional, así como tráfico y seguridad vial.

A esa formación inicial se sumó la dirigida a ascensos y especialización, enmarcada en la Estrategia de Seguridad Integral regional (ESICAM179). En estos cursos se abordaron materias como el uso de la pistola eléctrica, delitos de odio, violencia de género, control de masas, grupos juveniles violentos y operaciones con drones.

Bomberos, forestales, sanitarios y Protección Civil

La actividad del IFISE también alcanzó al resto de servicios de emergencia regionales. Durante 2025 pasaron por sus instalaciones más de 2.000 alumnos de estos cuerpos. En concreto, recibieron formación 1.934 efectivos del Cuerpo de Bomberos, 124 del Cuerpo de Agentes Forestales y 63 sanitarios del Servicio de Urgencia Médica SUMMA 112.

La Comunidad de Madrid formó en 2025 a más de 9.100 profesionales y voluntarios de seguridad y emergencias. / Comunidad de Madrid

Además de estos cursos, el instituto organizó distintas jornadas a las que asistieron 1.596 profesionales de estos organismos, en una programación orientada a reforzar la preparación técnica y la coordinación de los equipos de intervención.

En el caso de Protección Civil, 369 voluntarios accedieron a formación básica para nuevos integrantes o a cursos específicos dirigidos a jefes de agrupación.

El IFISE no solo da servicio a los efectivos de la Comunidad de Madrid. Sus instalaciones también están abiertas a otras instituciones del Estado, como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Durante el pasado año, 1.790 miembros de estos cuerpos utilizaron la galería de tiro del complejo para sus prácticas, mientras que otros 1.112 llevaron a cabo entrenamientos en otras zonas del recinto.

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Más de 130.000 metros cuadrados para formación y simulacros

Ubicado en Fuencarral-El Pardo, el IFISE cuenta con una superficie de 130.444 metros cuadrados. El complejo dispone de aulas, oficinas, salón de actos, gimnasio, una casa para prácticas en interior y una galería de tiro. A ello se suman pistas deportivas y una amplia zona de terreno destinada a simulacros y prácticas de conducción, lo que permite desarrollar tanto formación teórica como ejercicios de intervención y adiestramiento sobre el terreno.