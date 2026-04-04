SEMANA SANTA
Ni torrijas ni pestiños: colas kilométricas en la mejor pastelería de Madrid por este dulce típico de Semana Santa
Esta pastelería madrileña, premiada por la Real Academia de la Gastronomía, ofrece este dulce, no tan típico en Madrid, de la forma más creativa y elaborado con tres tipos de chocolate
Como cada año, durante la Semana Santa, las torrijas se vuelven a convertir en los dulces protagonistas en las pastelerías. Y si bien este postre define muy bien esta época del año, no es el único. Los Huevos y las Monas de Pascua han cobrado importancia gracias a una pastelería de Madrid que es considerada la mejor de la ciudad: La Duquesita.
Y es que la premiada pastelería por la Real Academia de la Gastronomía vende algo que es muy típico en ciudades como Murcia o Valencia, pero no tanto en Madrid. Lo cierto es que la pasión por la tradición chocolatera ya se despierta en la capital, donde se espera que haya colas kilométricas para conseguir este dulce, un indispensable para celebrar el Lunes de Pascua, que además está elaborado por tres tipos de chocolate.
Las mejores Monas de Pascua de la capital
En pleno corazón de la capital, concretamente en el número 2 de la calle Fernando VI, se encuentra una pastelería histórica, llena de encanto y donde año tras año no dejan de lado la innovación. Porque si en algo destaca la creación de Oriol Balaguer, uno pasteleros más reconocidos de España, es en la creatividad de sus propuestas.
Este año han apostado por un diseño de lo más curioso inspirado en animales: gallinas, osos, delfines, pulpos, monos o pequeños elefantes ideados por el maestro chocolatero, quien ha apostado por una elaboración con tres chocolates: blanco 35% de cacao, 40% de chocolate con leche y 70% de chocolate negro. Así consigue un equilibrio perfecto entre dulzura, intensidad y matices.
¿Dónde se puede comprar?
La pastelería fundada en 1914 comercializa sus productos en su tienda física y también por encargos a través de su página web. En este caso, las Monas de Pascua se venden en dos tamaños: el precio del tamaño pequeño es de 49 euros, mientras que el precio del tamaño grande es de 95 euros. Además, también elaboran las deliciosas torrijas por 5,30 euros en dos sabores: la clásica a partir de un pan brioche o para los más golosos, su versión de crema tostada.
Ya sabes, si buscas celebrar de una forma especial el Lunes de Pascua en Madrid, tienes una parada obligatoria para comprar tu Mona de Pascua. Así podrás comenzar una tradición extendida por el resto del país para alegrar la jornada a familiares tanto niños como adultos: elige tu diseño favorito de la Mona de Pascua más famosa de la capital.
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