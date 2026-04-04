La tasa de feminicidios en la Comunidad de Madrid es inferior a la media nacional desde 2003

La tasa de feminicidios en la Comunidad de Madrid se sitúa en 49,8 por cada millón de mujeres desde 2003, una cifra inferior a la media nacional, que alcanza los 67,1, según el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del CGPJ.

El documento, elaborado a partir de datos judiciales y de la serie histórica iniciada en 2003, ofrece una radiografía detallada de la evolución de la violencia machista en España, que en 2025 se cobró la vida de 49 mujeres.

Diferencias territoriales

Por comunidades autónomas, Canarias presenta la mayor tasa acumulada (93,9), mientras que Extremadura registra la más baja (34,6). También superan la media nacional Cataluña (68,5), Castilla-La Mancha (69,5), Comunidad Valenciana (78,8), Andalucía (80,7), Baleares (89,8), así como Ceuta (96) y Melilla (168).

Por debajo del promedio se sitúan, además de Madrid, territorios como La Rioja, Murcia, Asturias, Aragón, Galicia, Navarra, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Extremadura.

Sin embargo, en el análisis específico de 2025, Extremadura fue la comunidad con mayor tasa anual (8,61), mientras que Castilla y León registró la menor (0,92).

Municipios y concentración de casos

El informe destaca que la mayor incidencia de feminicidios se concentra en municipios de entre 10.000 y 25.000 habitantes. En contraste, una veintena de localidades de más de 50.000 habitantes —entre ellas Boadilla del Monte, Cádiz, San Sebastián o Tres Cantos— no han registrado asesinatos machistas en toda la serie histórica.

A nivel provincial, Almería presenta la mayor tasa acumulada, mientras que Zamora registra la más baja. El mayor número de casos en un solo año se produjo en Andalucía en 2006, con 21 víctimas.

Debate sobre las órdenes de alejamiento

El informe también aborda la eficacia de las órdenes de alejamiento, especialmente en entornos rurales. El Ministerio de Igualdad ha advertido de que las distancias inferiores a 350 metros dificultan la intervención policial.

En este contexto, la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Esther Rojo, subraya la necesidad de analizar cada caso de forma individual para "buscar un equilibrio" que garantice la seguridad de la víctima.

Las claves Madrid registra 49,8 feminicidios por millón de mujeres, frente a los 67,1 de media nacional

Canarias lidera la tasa más alta (93,9) y Extremadura la más baja (34,6)

En 2025 fueron asesinadas 49 mujeres en España por violencia machista

Los municipios de entre 10.000 y 25.000 habitantes concentran mayor incidencia

El CGPJ aboga por adaptar las órdenes de alejamiento caso por caso

"En la práctica, en las poblaciones pequeñas y zonas rurales, tenemos un problema. Fijar una distancia de 500 metros resulta imposible", explica, aludiendo a factores como la proximidad de domicilios o la presencia de menores.

Dificultades en entornos rurales

Rojo advierte de que estas limitaciones pueden generar falsas alarmas en los sistemas de control telemático y aumentar la ansiedad de las víctimas. Por ello, insiste en la importancia de adaptar las medidas a cada situación concreta.

Además, muestra su preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres en zonas rurales y avanza que el Observatorio trabaja en una guía específica para mejorar su acceso a información y recursos, con especial implicación de los centros de Atención Primaria como punto de detección temprana.