El Real Madrid se estrella en Mallorca y pone en bandeja LaLiga al Barça

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa sigue siendo un equipo difícil de entender. Capaz de lo mejor y lo peor, con tan solo unos días de diferencia. El ritmo ramplón y pausado vigente durante muchos tramos de la temporada volvió a estar vigente a su paso por Mallorca. Abogados a una irregularidad que no parece el mejor compañero de viaje llegados al momento definitivo de la temporada. Ante un equipo que se juega ‘su’ liga particular, el conjunto blanco se deja buena parte de sus opciones para pelear por el título. A la espera queda de lo que pueda suceder este sábado a las 21:00 horas en el Metropolitano para evaluar el nivel de gravedad de esta nueva derrota liguera.

El Madrid se topa con Leo Román

Llegaba el conjunto blanco a Mallorca tras la victoria de refuerzo en el derbi ante el Atlético y dos semanas de parón internacional. Ya con Mbappé en el once titular, el equipo de Álvaro Arbeloa tenía el cometido de reforzar la imagen ofrecida en las últimas jornadas, donde la cara del equipo había cambiado por completo. Con Manuel Ángel en lugar de Thiago, que venía de viajar por primera vez con la selección española sub-19, el técnico salmantino volvió a recurrir de los servicios de un castillista.

LaLiga: Mallorca - Real Madrid, en imágenes. / CATI CLADERA / EFE

En una situación límite, pero contrapuesta al Real Madrid, el Mallorca se aferraba a Muriqui, que venía de recibir el mazazo de quedar eliminado en la repesca mundialista hace tan solo unos días. El kosovar ha sido un hombre boya durante todo el encuentro, llevando a Rüdiger al límite en más de una ocasión. Luvumbo fue su mejor socio en el día de hoy. Constantes fueron sus internadas entre central y lateral que tanto complicaron al conjunto blanco.

La primera del partido la tuvo Mbappé. El francés atacó el espacio de la defensa mallorquinista y recibió un pase brillante de Güler, pero se topó con el pie de Leo Román, que sostuvo a los suyos durante el primer acto. Apenas unos minutos después, Mbappé de nuevo estuvo cerca de ver portería. El francés, que se mueve como pez en el agua al espacio de las líneas defensivas rivales, encaró a Román en el mano a mano. El portero español sacó una manopla inapelable para evitar el gol de los de Arbeloa. También se sumó Güler, por medio de un remate cruzado de volea.

El defensa eslovaco del Mallorca Martin Valjent (i) disputa un balón ante el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, que disputan el RCD Mallorca y el Real Madrid este sábado, en Son Moix, Palma de Mallorca. / EFE/ Cati Cladera

Cuando peor lo pasaba el equipo de Martín Demichelis, apareció la figura de su hombre más diferencial. Un Muriqui, más que acostumbrado a buscarse la vida, fue protagonista en la primera gran ocasión de los locales. Morlanes erró un cabezazo a escasos dos metros de la portería de Lunin. No perdonó en la siguiente el futbolista español. Atacó el área aprovechando el espacio generado por el delantero bermellón y, con despiste incluido de un Camavinga venido a menos, definió a placer ante el meta ucraniano del Real Madrid. Con esta acción se alcanzó el final de la primera mitad. Un tanto que inquietaba al equipo de Arbeloa, que poco margen de error cuenta ya con respecto a su máximo rival por el título.

Muriqui sentencia al Madrid

Con Vinicius, Bellingham o Militao esperando su momento en el banquillo, arrancó la segunda mitad. No tardó demasiado Arbeloa en reclamar los servicios de estos tres futbolistas. Apenas un cuarto de hora después, saltaron a escena para cambiar el rostro del Real Madrid. Las sustituciones llevaron al conjunto blanco a asentarse en campo mallorquinista, pero el ritmo y la circulación seguían distando mucho de lo visto en las últimas jornadas. Solo Mbappé parecía agitar un tanto la coctelera de los blancos, pero en todas sus intentonas se topaba con Leo Román.

LaLiga: Mallorca - Real Madrid, en imágenes. / CATI CLADERA / EFE

Buscó Arbeloa en Thiago Pitarch la energía que siempre contagia cada vez que porta la camiseta de los blancos. Ni el canterano fue capaz de cambiarle la cara a un Madrid especialmente plano. Tampoco Mastantuono, que sigue mostrándose como un futbolista precipitado en la toma de decisión. El balón parado parecía la única posibilidad de los blancos para desarbolar la defensa del Mallorca. Fue precisamente Militao, que regresaba a los terrenos de juego cinco meses después, quien logró el tanto del empate para el Real Madrid. El brasileño cabeceó un centro medido de Trent para superar a Román por primera vez en todo el encuentro.

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Aún se tenía guardado Muriqui un último truco. El kosovar superó a Lunin en el mano a mano, definiendo con pierna derecha y rompiendo a llorar, tras anotar un gol que bien podría suponer una salvación en clave mallorquinista. Rostro serio de Arbeloa en el área técnica, consciente de que sus posibilidades para seguir peleando LaLiga descienden considerablemente. A los blancos aún les queda por conocer el resultado del encuentro entre Atlético de Madrid y Barça, que podría sentenciar LaLiga en caso de victoria favorable a los azulgrana.