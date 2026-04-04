Procesión de la Soledad y encuentro con el Cristo Yacente: eje del Sábado Santo en Madrid

La procesión de Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo volvió a ser este sábado una de las imágenes más reconocibles del Sábado Santo en Madrid. El desfile partió a las 16:00 horas desde la iglesia de la Concepción Real de Calatrava, en la calle Alcalá, y recorrió varias vías del centro de la capital en una de las citas más tradicionales de la Semana Santa madrileña.

Organizada por la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, la procesión reunió a la imagen de la Virgen y al Cristo Yacente, protagonista del encuentro celebrado a las 18:30 horas en la Plaza de la Villa, uno de los momentos centrales del recorrido.

Archivo - Archivo.- Procesión de La Soledad / Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

El encuentro con el Cristo Yacente

El paso del Cristo Yacente siguió el mismo itinerario que el de la Virgen en el primer tramo del recorrido y se dirigió después hacia la Plaza de la Villa, donde se produjo el encuentro entre ambas imágenes. Tras ese momento, el cortejo continuó por el centro de Madrid hasta completar la procesión.

La imagen de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, obra de Juan Pascual de Mena del siglo XVIII, representa a la Virgen con la cabeza inclinada y las manos unidas en actitud orante. Junto a ella procesionó el Cristo Yacente, procedente de los Talleres de Olot y fechado en el siglo XX.

Vista de un momento de la procesión de la Soledad y el Desamparo este Sábado Santo en Madrid. / EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Una de las tradiciones más arraigadas

La procesión de la Soledad volvió así a ocupar un lugar destacado en la jornada del Sábado Santo y sirvió para cerrar la Semana Santa madrileña con uno de sus actos más arraigados.

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La congregación organizadora cuenta con más de tres siglos de historia, según sus primeros estatutos aprobados por el arzobispo de Toledo, diócesis a la que pertenecía entonces Madrid.