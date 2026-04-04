'El Prado de Noche' regresa esta Semana Santa incluyendo la visita a varias salas y a una de sus exposiciones temporales

El Museo Nacional del Prado, en colaboración con Samsung y Radio 3, continúa con sus iniciativas nocturnas y gratuitas 'El Prado de Noche'. Así, este sábado 4 de abril, coincidiendo con la celebración del Sábado Santo, el Museo del Prado abrirá sus puertas de 20:30 a 23:30 de la noche.

En esta ocasión, la experiencia incluye la planta baja del edificio Villanueva, permitiendo la visita, antes de su próxima clausura, de una de sus exposiciones temporales. A esta muestra temporal se suma además la apertura del recorrido de las salas que abarcan desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX.

'El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida'

Esta muestra monográfica dedicada a la fotografía es la primera en ser acogida por el Museo del Prado como parte del programa 'Almacén Abierto'. En un intento por analizar esta disciplina como herramienta clave en la difusión de las propias colecciones del museo, 'El Prado multiplicado' resalta la contribución de esta técnica para construir una memoria visual desde el siglo XIX.

La fotografía fue una herramienta clave en la difusión y conservación de las obras del propio Museo del Prado que ahora rinde homenaje a esta técnica en su exposición 'El Prado Multiplicado: La fotografía como memoria compartida' / Arquitectura Viva

Fueron varias las compañías y fotógrafos de referencia como José Lacoste, Juan Laurent o Moreno Anderson, que desempeñaron un papel esencial en la difusión de la imagen del museo, fotografiando obras incluso antes de su ingreso. Ahora, estas imágenes, expuestas en la sala 60 del Museo del Prado, aportan un valioso testimonio de su historial material y expositiva.

Así, esta sala, se consolida además como un espacio dedicado a las presentaciones de las colecciones del siglo XIX, permitiendo el desarrollo de proyectos expositivos de pequeño formato que abordan diferentes perspectivas artísticas y técnicas. En este contexto, la muestra comisariada por Beatriz Sánchez Torija, de la Colección de Dibujos, Estampas y Fotografías, supone un paso de gran importancia en el reconocimiento de la fotografía como disciplina artística.

Vista de la sala de Murillo en el Museo del Prado / José Lacoste (1872-¿?), fotógrafo, y Juana Roig (1877-1941), editora. Papel a la gelatina. Firmada.1902-9 Procede del Archivo del Museo del Prado. HF-1233

De esta forma y hasta el próximo 5 de abril, los visitantes del Museo, o quienes participen en su iniciativa nocturna podrán disfrutar de una selección compuesta por 44 obras, que ponen en valor más de 10.000 fotografías de gran relevancia patrimonial.

Aunque si se desea visitar la exposición como parte de la iniciativa nocturna, es recomendable acudir con varias horas de antelación, pues, dada la popularidad de la iniciativa, las colas suelen alcanzar los cientos de metros de longitud llegando incluso hasta el Parque del Retiro.

El Museo del Prado vuelve con su apertura nocturna gratuita el sábado 4 de abril / Museo del Prado