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Operación retorno de Semana Santa en Madrid, en directo: atascos, retenciones y última hora en las carreteras de acceso

La DGT prevé millones de desplazamientos en el regreso de vacaciones, con complicaciones en accesos a grandes ciudades y corredores habituales

Decenas de vehículos durante la operación retorno por la carretera A6 con motivo de la Semana Santa 2026, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España).

Decenas de vehículos durante la operación retorno por la carretera A6 con motivo de la Semana Santa 2026, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España). / Europa Press

Gloria Barrios

Madrid

La operación retorno de Semana Santa marca este fin de semana uno de los momentos de mayor intensidad circulatoria del año, con tráfico denso, retenciones y especial vigilancia en las principales carreteras del país, especialmente en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Concretamente los accesos a Madrid registran algunas de las mayores complicaciones, con congestiones en vías como la A-1, A-3, A-4, A-5 y A-6. La DGT mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia y regulación, con medidas como carriles adicionales, restricciones a vehículos pesados en determinados tramos y un refuerzo de los controles.

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Asimismo, se recomienda a los conductores consultar el estado del tráfico antes de iniciar el viaje, evitar las horas punta y respetar las normas de circulación para reducir el riesgo de accidentes.

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