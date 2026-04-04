Operación retorno de Semana Santa en Madrid, en directo: atascos, retenciones y última hora en las carreteras de acceso

La operación retorno de Semana Santa marca este fin de semana uno de los momentos de mayor intensidad circulatoria del año, con tráfico denso, retenciones y especial vigilancia en las principales carreteras del país, especialmente en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Concretamente los accesos a Madrid registran algunas de las mayores complicaciones, con congestiones en vías como la A-1, A-3, A-4, A-5 y A-6. La DGT mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia y regulación, con medidas como carriles adicionales, restricciones a vehículos pesados en determinados tramos y un refuerzo de los controles.

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Asimismo, se recomienda a los conductores consultar el estado del tráfico antes de iniciar el viaje, evitar las horas punta y respetar las normas de circulación para reducir el riesgo de accidentes.

Un accidente corta el carril izquierdo de la A-4 en La Guardia (Toledo) en sentido Madrid La circulación en la A-4 presenta dificultades este domingo tras registrarse un accidente en el término municipal de La Guardia, en la provincia de Toledo. El incidente se ha producido en el punto kilométrico 80 de la autovía, en sentido Madrid. Como consecuencia del siniestro, las autoridades han procedido al corte del carril izquierdo, lo que está afectando a la fluidez del tráfico en la zona y podría generar retenciones, especialmente en momentos de mayor intensidad circulatoria.

Los incidentes en la A-42 en Getafe y en la A-6 en Las Rozas ya no afectan al tráfico de entrada a la capital La circulación ha quedado normalizada en los principales accesos a Madrid tras la resolución de los dos accidentes que habían complicado la entrada a la capital durante la operación retorno de Semana Santa. Los incidentes, registrados en la A-42 a la altura de Getafe y en la A-6 en Las Rozas, provocaron retenciones y tráfico lento en sentido entrada a Madrid durante varias horas.

Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una "incidencia operativa" en plena Operación Retorno Renfe ha vuelto a imponer límites de velocidad en la línea Málaga-Madrid este Domingo de Pascua, una de las jornadas con más afluencia de desplazamientos del año. La operadora estatal ha emitido una alerta para algunos de los viajes programados en plena Operación Retorno, alertando de demoras desde los 30 minutos. La compañía ha señalado que las limitaciones se deben a una “incidencia operativa”. [Lee AQUÍ la noticia completa]

Policía Municipal pide calma al volante ante la circulación densa en las principales vías de entrada a la capital

Un alcance complica la entrada a Madrid por la A-6 a la altura de Las Rozas La entrada a Madrid por la A-6 está registrando dificultades de circulación este domingo por un alcance a la altura de Las Rozas. Según adelanta la DGT, el incidente se ha producido en el punto kilométrico 23 de la autovía, donde se contabilizan más de dos kilómetros de tráfico lento. La incidencia afecta al sentido de entrada a la capital y está provocando complicaciones en este tramo de la vía.

Más de 15 kilómetros de atasco en la AP-4 para volver a Sevilla desde Cádiz El regreso a Sevilla desde la costa gaditana está dejando este domingo importantes complicaciones de tráfico en la AP-4, con más de 15 kilómetros de retenciones en dirección a la capital andaluza. El buen tiempo de toda la Semana Santa en Andalucía occidental, especialmente en su último tramo, ha favorecido la afluencia a las playas de Cádiz en los últimos días. Este domingo, esa elevada movilidad se está traduciendo en una jornada complicada en la principal vía de conexión entre Cádiz y Sevilla. A las 17:00 horas, la situación más conflictiva por congestión del tráfico se concentraba entre Lebrija y después del núcleo de Las Cabezas de San Juan, en un tramo habitual de retenciones cuando aumenta el tráfico hacia la costa y en los desplazamientos de regreso.

Un accidente complica la entrada a Madrid por la A-42 a la altura de Getafe Un accidente complica la circulación en la entrada a Madrid por la A-42, a la altura de Getafe, este domingo. Según la información facilitada por la DGT el incidente se ha producido en el punto kilométrico 14 de la vía, donde el tráfico registra hasta dos kilómetros de retenciones. La incidencia afecta al sentido de entrada a la capital y está provocando circulación lenta en este tramo de la autovía.

Retenciones en la A-42 en Torrejón de la Calzada y en la A-1 a la altura de El Molar y el circuito del Jarama La operación retorno por Semana Santa está dejando en este Domingo de Resurrección retenciones en la A-42 en Torrejón de la Calzada y en la A-1 a la altura de El Molar y del circuito del Jarama, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

Un alcance complica la entrada por la A-4 en Aranjuez