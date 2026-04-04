Noche Madrid inicia una nueva etapa con Alejandro Zamarro: "Madrid necesita seguridad jurídica para sostener su liderazgo nocturno"

Madrid no solo presume de museos, terrazas y grandes citas culturales: también ha convertido su noche en una de sus mayores cartas de presentación al mundo. En ese escenario de máxima visibilidad internacional, el ingeniero con más de 20 de experiencia en el sector del ocio nocturno, Alejandro Zamarro, toma las riendas de Noche Madrid con un reto inmediato sobre la mesa: actualizar la Ley de Espectáculos para dar seguridad jurídica a un sector que se ha consolidado como motor económico, turístico y de marca ciudad.

Alejandro Zamarro toma las riendas de Noche Madrid: "El ocio nocturno forma parte de la marca Madrid". / Cedida

Acaba de asumir la presidencia de Noche Madrid en un momento clave para el sector. ¿Cuál es hoy la prioridad más urgente?

Sin duda, la actualización de la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid, la LEPAR. Es el gran reto inmediato para el sector y también para la asociación. Hablamos de una norma clave para definir con claridad criterios como el aforo o las condiciones de seguridad de los locales, y de hacerlo con seguridad jurídica y visión de futuro. Madrid ha liderado durante más de dos décadas la ordenación del ocio y los espectáculos a nivel nacional e internacional. Ahora toca culminar ese recorrido con un marco normativo moderno, claro y útil, y hacerlo además con la confianza de las empresas del sector.

¿Hay interlocución suficiente con la Administración para sacar adelante esa reforma?

Existe una base positiva y eso es importante. En los últimos años se ha avanzado en el diálogo, pero ahora hace falta dar un paso más y consolidar una verdadera colaboración estable. La seguridad es el gran eje de esta transformación y forma parte del ADN del empresariado del ocio nocturno.

¿Con qué idea llega a esta nueva etapa al frente de Noche Madrid?

Con una convicción clara: el ocio nocturno forma parte esencial de la ciudad, de su identidad y de su atractivo turístico. Mi prioridad es reforzar un modelo de ocio innovador, seguro y sostenible, siempre desde el diálogo con la administración y con los colectivos sociales. A corto plazo, el trabajo pasa por tres frentes muy concretos: avanzar en la reforma normativa, seguir impulsando buenas prácticas en sostenibilidad y convivencia, y acompañar al sector en su proceso de modernización y adaptación a los nuevos hábitos sociales.

¿Qué diagnóstico hace del momento que atraviesa el ocio nocturno madrileño?

El sector llega a esta etapa después del impulso que supuso la salida de la pandemia y del creciente reconocimiento de su peso económico y social. Ahora toca afrontar un momento distinto: menos euforia y más ajuste, más adaptación y más profesionalización. Madrid vive un buen momento en términos de imagen, proyección y marca turística, pero necesita estabilidad normativa para sostener ese liderazgo internacional.

¿Cuáles son hoy las principales dificultades económicas para las empresas del sector?

El contexto es exigente. Han subido los costes, los alquileres atraviesan una burbuja muy fuerte y las empresas tienen que seguir invirtiendo en modernización, sostenibilidad y seguridad. A eso se suma el aumento de los cachés de artistas y DJs. Pese a todo, el sector ha demostrado una enorme capacidad de resistencia. El gran objetivo ahora es preservar la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

¿Sigue siendo un ámbito atractivo para la inversión?

Sí, pero de una forma distinta a la de hace unos años. El crecimiento exponencial del ocio nocturno en Madrid ya tiene menos recorrido, así que la inversión se vuelve más selectiva. Hoy se buscan proyectos sólidos, innovadores y bien gestionados. El atractivo sigue existiendo, pero está íntimamente ligado a la profesionalización y a la seguridad jurídica.

Madrid aparece cada vez más como referencia internacional de la vida nocturna. ¿Qué tiene la ciudad que no tengan otras capitales europeas?

Madrid ha conseguido reunir calidad, diversidad, seguridad y una manera muy propia de vivir la noche. No se trata solo de la oferta de locales, sino de una experiencia de ciudad completa. Aquí la noche forma parte del estilo de vida, y eso es algo muy difícil de replicar. Además, Madrid tiene una capacidad de renovación constante que la mantiene viva, atractiva y competitiva.

Varias personas en la pista de una discoteca de Madrid. / Europa Press/ Ricardo Rubio

¿Cuál diría que es el rasgo más distintivo del modelo madrileño?

La integración. En Madrid, el ocio nocturno no vive aislado: está conectado con la cultura, la gastronomía, el turismo y con la propia identidad urbana. Por eso forma ya parte de la marca Madrid de una manera natural. No es un complemento, sino un motor económico y un factor de atracción internacional.

¿Cree que esa importancia estratégica está suficientemente reconocida?

Se ha avanzado mucho, pero todavía no lo suficiente. El sector genera empleo, actividad económica y además proyecta imagen de ciudad. Ese reconocimiento social e institucional debe traducirse también en planificación, estabilidad normativa y una visión estratégica a medio y largo plazo.

También se habla mucho de cambios generacionales y nuevos hábitos. ¿Qué está cambiando en la forma de salir?

Está cambiando la manera de vivir el ocio. Hoy hay una demanda más diversa, más segmentada y más exigente. Eso se traduce en nuevas franjas horarias y en una oferta capaz de atraer a perfiles muy distintos, desde los 18 hasta los 65 años. La noche sigue siendo un gran espacio de socialización, pero ahora se vive de una forma más sofisticada y más cosmopolita.

¿El tardeo ha cambiado definitivamente el mapa del ocio madrileño?

El tardeo ya es una tendencia consolidada, pero no reemplaza a la noche tradicional: la amplía. Lo que estamos viendo es una diversificación de formatos. Habrá cada vez más propuestas híbridas que mezclen gastronomía, música en directo, espectáculo y pista de baile, con experiencias más inmersivas y más intensas.

Noche Madrid ha insistido en la sostenibilidad como eje del sector. ¿Qué significa hoy eso en la práctica?

Significa responsabilidad en sentido amplio. Hablamos de eficiencia energética y reducción de residuos, pero también de convivencia vecinal, accesibilidad, integración multicultural o perspectiva de género. El sector quiere avanzar en todos esos ámbitos y convertirse en referente de buenas prácticas empresariales. La sostenibilidad ya no es un valor añadido: forma parte del modelo de ocio que Madrid necesita.

Imagen de Djs en la fiesta del 20 de julio de 2025 en Bonamara. / Cedida

¿Y qué papel juega la innovación?

Es decisiva. Y no solo en la parte visible, como la oferta musical o la espectacularidad de los clubs. La digitalización está transformando la gestión diaria de los locales: ticketing, marketing digital, redes sociales, análisis de datos o herramientas de apoyo al management. Todo eso está ayudando a profesionalizar todavía más el sector y a adaptarlo a las nuevas demandas del público.

Ha hablado también de relevo generacional. ¿Hasta qué punto es un factor determinante en esta nueva etapa?

Es fundamental. Una de mis prioridades al configurar la nueva junta directiva ha sido precisamente responder a ese cambio generacional que ya se está produciendo en la dirección de muchas empresas de ocio de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, ese relevo debe construirse reconociendo a quienes han marcado el camino. Pienso en Dionisio Lara, nuestro anterior presidente, o en mi padre, Francisco Zamarro, por su trabajo durante más de dos décadas y por su apuesta por la excelencia empresarial, que ha sido clave para el reconocimiento que hoy tiene Noche Madrid.

¿Faltan profesionales en el sector?

Más que falta de profesionales, lo que existe es una demanda creciente de perfiles cada vez más especializados. El sector se ha vuelto más complejo y necesita formación en digitalización, fiscalidad, recursos humanos, marketing digital o comercialización turística. Ese es uno de los grandes retos de los próximos años.

¿Qué tipo de turista busca hoy la noche madrileña?

Se habla mucho del visitante de alto impacto, atraído por el lujo y con gran capacidad de gasto, y es verdad que ese perfil tiene un peso importante. Pero el ocio nocturno madrileño no puede perder de vista a otros públicos igualmente valiosos, como los estudiantes Erasmus o los viajeros que descubren Madrid y acaban estableciendo con la ciudad un vínculo duradero. La noche madrileña tiene que seguir siendo abierta, diversa y atractiva para públicos muy distintos.

En un sector así, la seguridad es una cuestión central. ¿Cuál es la situación actual?

Noticias relacionadas

La seguridad es uno de los grandes pilares del modelo madrileño y una de sus señas de identidad. De hecho, solemos decir que el ocio nocturno va una generación por delante de otros sectores en la implantación de protocolos y tecnologías orientadas a reforzar la seguridad. Además, la colaboración en las Juntas de Seguridad de los distritos y la participación en espacios de coordinación y formación con las fuerzas y cuerpos de seguridad permiten mejorar esa respuesta conjunta. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, y esa seguridad explica buena parte del boom turístico y de la reputación internacional de su vida nocturna.