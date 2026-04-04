El mercado gratuito de Madrid para llenar la cesta con producto local

No es un secreto: los mercadillos de la Comunidad de Madrid se coronan como uno de los mejores planes del fin de semana. Ya sea para comprar o simplemente para pasear con nuestros amigos, lo cierto es que los pequeños puestos que lo componen tienen un encanto especial.

Los hay para todos los gustos: de comida, decoración, moda... Ahora, aquel que busque una compra más pausada y pegada al territorio tiene en Madrid una cita fija dos veces al mes. El Mercado Municipal de Productores Planetario convierte el entorno de la Avenida del Planetario, esquina con la calle Meneses, en un punto de encuentro entre consumidores y pequeños productores madrileños que venden de forma directa alimentos de cercanía, artesanos y ecológicos.

La propuesta se celebra el primer y el tercer domingo de cada mes, con la excepción de julio y agosto, y vuelve a abrir en sus próximas ediciones los días 5 y 19 de abril y 3 y 17 de mayo. Bajo las cubiertas de esta zona de Arganzuela, a pocos metros del Parque Tierno Galván, el mercado ofrece una manera distinta de hacer la compra, más vinculada al origen del producto y al contacto directo con quien lo elabora.

La propuesta se celebra el primer y el tercer domingo de cada mes, con la excepción de julio y agosto / MERCADO PRODUCTORES

Una cesta que va del aceite a la pasta fresca

Uno de los mayores atractivos del mercado está en la variedad. Aquí se pueden encontrar aceites, carnes, hortalizas y verduras, frutas, zumos naturales, quesos, huevos, miel, dulces, conservas, pasta fresca y aperitivos, entre otros productos. La oferta permite salir con la cesta bien llena, pero también recorrer los puestos con calma y descubrir elaboraciones que no suelen encontrarse en los circuitos más convencionales.

El mercado acoge a 36 pequeños productores madrileños, todos ellos con explotaciones situadas a menos de 120 kilómetros de la capital. Ese criterio refuerza la identidad de una cita que apuesta por la producción artesanal y/o ecológica y que pone el foco en una forma de consumo más consciente, responsable y sostenible. No se trata solo de comprar, sino también de acercarse a otra manera de entender la alimentación y el vínculo con el producto.

El mercado acoge a 36 pequeños productores madrileños, todos ellos con explotaciones situadas a menos de 120 kilómetros de la capital / MERCADO PRODUCTORES

Además, la propuesta suma actividades complementarias para toda la familia, de modo que la visita puede alargarse más allá de los puestos. La recomendación para quien se acerque es clara: llevar carro de la compra o bolsas reutilizables para mantener esa filosofía de reducción de plásticos que forma parte del espíritu del mercado.

Un plan sencillo para una mañana de domingo

Su horario compacto y su acceso gratuito hacen que funcione especialmente bien como plan de mañana. Abre los domingos de 10.00 a 16.00 h, una franja suficiente para pasear, comprar y completar la jornada por la zona. En caso de fuertes lluvias o altas temperaturas, alguna edición podría suspenderse.

Entre compra directa, producto local y ambiente de mercado al aire libre, la cita se ha consolidado como una de esas propuestas que encajan con facilidad en el domingo madrileño y que dejan margen para volver a casa con algo más que una bolsa llena.

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Más información Evento: Mercado Municipal de Productores Planetario Lugar: Avenida del Planetario esquina a C/ Meneses, Madrid Fecha: primer y tercer domingo del mes Horario: domingos de 10.00 a 16.00 Precio: entrada gratuita

Aprovecha para reponer esas cosas que se te han agotado para conocer el Mercado Municipal de Productores Planetario. Eso sí, recuerda que solo se celebra dos veces al mes, por lo que tendrás que apuntar la fecha en el calendario para no perderte los productos que ofrecen en cada una de las ediciones.