CIRCO
Madrid lanza programas 'online' para apoyar a jóvenes deportistas y artistas de circo
La Comunidad impulsa, junto a YOUBEFY, formación específica para reforzar habilidades mentales, orientar la carrera profesional y facilitar la conciliación con estudios y entrenamientos
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha nuevos programas de apoyo profesional dirigidos a jóvenes deportistas y artistas circenses con el objetivo de reforzar sus habilidades mentales y ayudarles a proyectar su talento a través de procesos formativos específicos.
La iniciativa, desarrollada en colaboración con la empresa YOUBEFY, se impartirá íntegramente en modalidad online para facilitar la compatibilidad con entrenamientos, estudios y actividad profesional, y así garantizar una mayor accesibilidad.
Un programa para deportistas de alto rendimiento y sus familias
En el ámbito deportivo, la Empresa de Talentos Deportivos está dirigida a jóvenes de alto rendimiento nacidos entre 2010 y 2011. El programa incluye también la participación de padres y tutores que quieran acompañar a sus hijos, según un comunicado de la Comunidad de Madrid.
La formación se desarrollará entre marzo y mayo, con sesiones de 60 minutos, talleres prácticos, encuentros con referentes del deporte y actividades específicas para las familias. El itinerario concluirá con una sesión final conjunta.
Formación para artistas circenses y transición profesional
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha abierto una línea formativa específica para artistas circenses, orientada a facilitar su desarrollo profesional y su transición laboral más allá de la carrera artística.
En este caso, los participantes deberán acreditar residencia en la región durante al menos tres años, experiencia profesional continuada o haber sufrido una lesión reciente que haya interrumpido su trayectoria.
La formación, también en modalidad online, combinará sesiones en directo con acceso a contenidos grabados, con una dedicación aproximada de cinco horas semanales. Al finalizar el programa, los participantes recibirán un certificado acreditativo.
Apuesta por un acompañamiento integral
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por el acompañamiento integral del talento joven en ámbitos como el deporte y las artes escénicas, con una oferta adaptada a las necesidades específicas de cada disciplina.da disciplina.
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