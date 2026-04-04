Madrid lanza programas 'online' para apoyar a jóvenes deportistas y artistas de circo

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha nuevos programas de apoyo profesional dirigidos a jóvenes deportistas y artistas circenses con el objetivo de reforzar sus habilidades mentales y ayudarles a proyectar su talento a través de procesos formativos específicos.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la empresa YOUBEFY, se impartirá íntegramente en modalidad online para facilitar la compatibilidad con entrenamientos, estudios y actividad profesional, y así garantizar una mayor accesibilidad.

Un programa para deportistas de alto rendimiento y sus familias

En el ámbito deportivo, la Empresa de Talentos Deportivos está dirigida a jóvenes de alto rendimiento nacidos entre 2010 y 2011. El programa incluye también la participación de padres y tutores que quieran acompañar a sus hijos, según un comunicado de la Comunidad de Madrid.

La formación se desarrollará entre marzo y mayo, con sesiones de 60 minutos, talleres prácticos, encuentros con referentes del deporte y actividades específicas para las familias. El itinerario concluirá con una sesión final conjunta.

Formación para artistas circenses y transición profesional

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha abierto una línea formativa específica para artistas circenses, orientada a facilitar su desarrollo profesional y su transición laboral más allá de la carrera artística.

En este caso, los participantes deberán acreditar residencia en la región durante al menos tres años, experiencia profesional continuada o haber sufrido una lesión reciente que haya interrumpido su trayectoria.

La formación, también en modalidad online, combinará sesiones en directo con acceso a contenidos grabados, con una dedicación aproximada de cinco horas semanales. Al finalizar el programa, los participantes recibirán un certificado acreditativo.

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Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por el acompañamiento integral del talento joven en ámbitos como el deporte y las artes escénicas, con una oferta adaptada a las necesidades específicas de cada disciplina.da disciplina.