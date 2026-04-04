La finca histórica de Carabanchel que esconde palacios, jardines románticos y un árbol singular

En el distrito de Carabanchel, la Finca de Vista Alegre se extiende a lo largo de más de 45 hectáreas, lo que la sitúa como uno de los grandes espacios históricos de Madrid. Este conjunto fue reconocido como Jardín Histórico en 1997 y declarado Bien de Interés Cultural en 2018, y destaca además por ser el cuarto jardín histórico más grande de la ciudad, solo por detrás de la Casa de Campo, El Retiro y el Parque del Oeste.

Su relevancia no se explica únicamente por la superficie. Dentro del recinto se conserva un cedro catalogado como árbol singular por la Comunidad de Madrid, con varias décadas de antigüedad y un porte que sobresale claramente sobre el resto de la masa arbórea. Este tipo de elementos refuerza el carácter de un espacio donde conviven patrimonio natural y arquitectura histórica en un mismo recorrido.

Finca de Carabanchel / AYUNTAMIENTO DE MADRID

De lugar de recreo a residencia de la corona

En el siglo XVIII, la zona conocida como Los Carabancheles se consolidó como destino de ocio para la nobleza madrileña, en parte por su cercanía al centro —a unos 5 kilómetros de la Puerta del Sol— y por la reputación de su aire más limpio. Este contexto explica la concentración de quintas y residencias de recreo que se desarrollaron en el entorno.

El cambio decisivo llegó el 8 de marzo de 1832, cuando la finca pasó a manos de la corona y se transformó en residencia estival de María Cristina de Borbón. A partir de ese momento se impulsaron reformas arquitectónicas, nuevas construcciones y un jardín paisajista que reorganizó el conjunto. Más adelante, en 1859, el empresario José de Salamanca y Mayol adquirió la propiedad y la utilizó como residencia hasta su muerte en 1883. Tres años después, en 1886, el Estado compró la finca y la destinó a usos asistenciales, lo que provocó la subdivisión de parte de su diseño original.

Palacios, estufas y jardines dentro de una misma finca

Uno de los elementos más destacados es la Estufa Grande, una estructura longitudinal concebida para el cultivo de especies exóticas, muy vinculada a la jardinería del siglo XIX. Aunque sufrió daños durante la Guerra Civil Española, todavía permite entender su función original. Muy cerca se encuentra el Baño de la Reina, una construcción circular de mármol con escalones concéntricos que aprovechaba el sistema de calor generado en la estufa.

El conjunto incluye además edificios como el Palacio Viejo, levantado sobre una antigua casa de baños; la Casa de Bella Vista, que funcionó como biblioteca y gabinete científico; las Caballerizas; y el Palacio Nuevo, asociado a la etapa del Marqués de Salamanca. A estos espacios se suman jardines de trazado sinuoso, zonas geométricas y áreas con vegetación ornamental y productiva, que reflejan distintas corrientes paisajísticas del siglo XIX.

Cómo visitar la Finca de Vista Alegre

El acceso a la finca se realiza por la calle del General Ricardos, 179, en pleno barrio de Carabanchel, a unos 15 minutos en metro del centro de Madrid. La entrada es gratuita hasta completar aforo, lo que la convierte en una opción accesible para cualquier día de la semana.

El recinto abre de lunes a domingo durante todo el año, con horarios que varían según la temporada: de 9:00 a 18:00 h entre finales de octubre y febrero; hasta las 19:00 h en marzo y octubre; hasta las 20:00 h en abril y septiembre; y con cierre a las 21:00 h entre mayo y agosto. Estas franjas permiten adaptar la visita tanto a paseos cortos como a recorridos más amplios.

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Con estas condiciones, la finca se puede recorrer con calma en aproximadamente 45 a 60 minutos, combinando zonas ajardinadas y edificios históricos. Su ubicación y horario continuo la convierten en un plan sencillo para descubrir otra cara del patrimonio madrileño sin salir del entorno urbano.