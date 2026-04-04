Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa

La Semana Santa va llegando su fin. Si bien durante Jueves, Viernes y Sábado Santo hemos podido disfrutar de la tradición, música y fervor de la festividad, será este domingo 5 de abril cuando se ponga el broche final a estos días.

Y es que el Domingo de Resurrección, o Domingo de Pascua, es la celebración más importante del cristianismo, pues conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día de su crucifixión. Esta jornada marca el fin de la Semana Santa y la Cuaresma, simbolizando el triunfo sobre la muerte, el pecado y la esperanza de vida eterna.

Por ello, la capital prepara una amplia programación para este día, donde se incluye la emblemática tamborrada en la Plaza Mayor, numerosos actos religiosos y procesiones.

Tamborrada del Domingo de Resurrección: hora y recorrido

La Plaza Mayor acogerá el cierre tradicional de la Semana Santa madrileña con la tamborrada interpretada por la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza. Lo hará en la Plaza Mayor a la 13.00.

La tamborrada es uno de los eventos más esperados de la Semana Santa en Madrid / TURISMO MADRID

El recorrido previsto es: Plaza del Conde de Miranda → calle Puñonrostro → calle San Justo → calle del Cordón → Plaza de la Villa → calle Mayor → calle Ciudad Rodrigo → Plaza Mayor.

Actos religiosos el Domingo de Resurrección en Madrid

Por otro lado, se llevará a cabo la celebración de la Eucaristía en el Monasterio Jerónimo del Corpus Christi (Convento de las Carboneras) sobre las 11.30 horas. A esa misma hora, por otro lado, comenzará la misa solemne de Resurrección en la Iglesia de San Pedro Apóstol, en Barajas.

Además, durante este 5 de abril también se festejará la solemne Eucaristía de Pascua, una celebración central del Domingo de Resurrección que tendrá lugar en la Catedral de la Almudena a las 12.00.

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Procesión del Encuentro: hora y recorrido

La jornada del Domingo de Resurrección acabará con la salida de la procesión del Encuentro. Esta saldrá desde el distrito de Barajas a las 12.30 con las imágenes del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad.