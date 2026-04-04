ACCIDENTE
Un ciclista de mediana edad, herido muy grave tras una caída en San Lorenzo de El Escorial
El hombre ha sido estabilizado en la calle Cañada Nueva y trasladado en helicóptero del SUMMA 112 al hospital
Madrid
Un ciclista de mediana edad ha resultado herido muy grave tras sufrir una caída en la calle Cañada Nueva, en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial.
Según la información facilitada, el hombre ha sido estabilizado en el lugar del accidente por los servicios de emergencia antes de ser trasladado por helicóptero del SUMMA 112 al hospital.
En el operativo han intervenido también efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.
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