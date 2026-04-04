Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana Santa, en directoPadre ÁngelDomingo de ResurrecciónCercanías C-5Operación retornoLince en MadridAtlético-BarcaMallorca-Real MadridVivienda Madrid
instagramlinkedin

SUCESO EN MADRID

Un ciclista herido tras una colisión con una moto en la avenida del Planetario, en Arganzuela

El accidente se ha producido en la esquina con Méndez Álvaro y el herido ha sido trasladado al hospital con traumatismo facial

Colisión entre moto y bicicleta en Avda Planetario esquina Méndez Álvaro.

Colisión entre moto y bicicleta en Avda Planetario esquina Méndez Álvaro. / Emergencias 112 Madrid

Gloria Barrios

Madrid

Un ciclista ha resultado herido tras chocar con una motocicleta en la avenida del Planetario, en la esquina con Méndez Álvaro, en el distrito de Arganzuela.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de SAMUR-Protección Civil, que han atendido al herido por un traumatismo facial. Posteriormente, ha sido trasladado al hospital con preaviso.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha encargado de realizar el atestado del accidente y de facilitar el traslado hospitalario del ciclista.

TEMAS