SUCESO EN MADRID
Un ciclista herido tras una colisión con una moto en la avenida del Planetario, en Arganzuela
El accidente se ha producido en la esquina con Méndez Álvaro y el herido ha sido trasladado al hospital con traumatismo facial
Madrid
Un ciclista ha resultado herido tras chocar con una motocicleta en la avenida del Planetario, en la esquina con Méndez Álvaro, en el distrito de Arganzuela.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de SAMUR-Protección Civil, que han atendido al herido por un traumatismo facial. Posteriormente, ha sido trasladado al hospital con preaviso.
Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha encargado de realizar el atestado del accidente y de facilitar el traslado hospitalario del ciclista.
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