Un ciclista herido tras una colisión con una moto en la avenida del Planetario, en Arganzuela

Un ciclista ha resultado herido tras chocar con una motocicleta en la avenida del Planetario, en la esquina con Méndez Álvaro, en el distrito de Arganzuela.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de SAMUR-Protección Civil, que han atendido al herido por un traumatismo facial. Posteriormente, ha sido trasladado al hospital con preaviso.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Policía Municipal de Madrid se ha encargado de realizar el atestado del accidente y de facilitar el traslado hospitalario del ciclista.