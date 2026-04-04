Cantabria y la Comunidad de Madrid lideran la tasa de actividad de personas con discapacidad en el mercado laboral español

Más de cuatro de cada 10 personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid se encuentra activa o disponible para trabajar. La cifra es sensiblemente inferior a la que se registra en el conjunto de la población madrileña, con una tasa de actividad por encima del 63%. Pero es notablemente superior a la media nacional. Madrid es, de hecho, por detrás de Cantabria, la segunda comunidad autónoma en la que la tasa de actividad entre personas con discapacidad es más alta en todo el mercado laboral español.

En Madrid esa tasa es del 41,5% frente al 35,4% de la media nacional. Está por debajo del 44,9% de Cantabria, la región con el índice más alto, pero por encima de las de La Rioja (41,2%), Cataluña (39,3%) o País Vasco (39%) y muy por delante de las de Galicia (29,4%), Asturias (29,4%) o Canarias (28,4%), las comunidades que menor tasa de actividad de personas con discapacidad muestran.

Así se desprende del estudio Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad, elaborado por la Fundación Randstad y recientemente publicado. “Las tasas de actividad por comunidades autónomas reflejan contrastes importantes, con una dispersión de 16,5 puntos entre la tasa más alta y la más baja”, se lee en el mismo.

El dosier también aporta información sobre los niveles de ocupación, pero solo a escala nacional. En ese sentido, con un total de 560.400 personas con discapacidad trabajando a finales de 2024, datos con los que se ha elaborado el estudio, la tasa de ocupación se situó en el 28,9%, el dato más elevado desde 2014. A lo largo de la última década el número de personas con discapacidad que tienen un empleo ha crecido en más de 166.000, con un crecimiento en la tasa de ocupación del 42% respecto al 22,6% registrado en 2014.

De manera paralela, la tasa de paro de las personas con discapacidad alcanza los niveles más bajos de la última década para quedar en el 18,5%. A finales de 2024 había 64.400 personas con discapacidad en paro menos que en 2014.

Un 54% de ocupados con discapacidad en España son hombres y un 46%, mujeres. El 70% tiene más de 45 años y un 93% ha completado estudios superiores (32%) o de secundaria (61%). Además, cerca del 69% llevan más de tres años trabajando en la misma empresa. Por sectores, la mayoría están en los servicios: hasta un 82,2%, un total de 460.800. Un 22% se desempeñan en ocupaciones elementales, otro 20% son trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, y un 16% empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina. Un 2% son directores y gerentes.

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“La Comunidad de Madrid apuesta por el mercado laboral protegido para personas con discapacidad con 100 millones de euros invertidos en 2025 para Centros Especiales de Empleo, subvencionando los costes salariales”, trasladan fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional. Los Centros Especiales de Empleo, más de 200 en toda la región, son empresas cuya plantilla está constituida por, al menos, un 70% de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. “Además, se han invertido otros tres millones de euros en unidades de apoyo en el puesto de trabajo y en incentivos para la contratación en el mercado laboral ordinario”, añaden.