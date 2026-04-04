El Canal de Isabel II reforzará la formación y el acompañamiento a mayores para facilitar el uso de herramientas digitales

La Comunidad de Madrid adaptará los servicios del Canal de Isabel II para reducir la brecha digital entre las personas mayores de 65 años, tras un análisis realizado a partir de sesiones celebradas en la capital y en los municipios de Humanes y Alcobendas.

Estos encuentros han permitido identificar las principales dificultades que encuentran los usuarios a la hora de realizar gestiones a través de plataformas digitales, así como recoger propuestas para mejorar su accesibilidad.

El estudio confirma que, además de las limitaciones tecnológicas, existen barreras culturales que dificultan el uso de herramientas digitales en este colectivo.

Madrid adapta los servicios del Canal de Isabel II para reducir la brecha digital entre los mayores de 65 años. / Comunidad de Madrid

Preferencia por la atención personal

En este contexto, los participantes han manifestado una clara preferencia por la atención presencial y telefónica, destacando el valor del trato cercano y la confianza que ofrece la interacción directa frente a los canales digitales.

Pese a ello, el nivel de satisfacción general con el servicio es elevado. Los asistentes valoran especialmente la calidad del agua en la región, que califican como excelente, así como la fiabilidad de la compañía.

Más formación y acompañamiento

Para responder a estas necesidades, Canal de Isabel II reforzará las medidas de acompañamiento dirigidas a los mayores de 65 años. Entre las principales actuaciones previstas figuran iniciativas formativas y acciones de divulgación adaptadas, así como el refuerzo de la asistencia personalizada.

El objetivo es facilitar el aprendizaje y uso de herramientas como la aplicación móvil o la Oficina Virtual.

Facturas más claras y comunicación adaptada

El análisis también pone de relieve la necesidad de adaptar los soportes de comunicación. Los mayores demandan facturas más comprensibles, con lenguaje sencillo, menor carga técnica y un diseño que facilite la lectura, incluyendo un mayor tamaño de letra.

Asimismo, reclaman reforzar los canales tradicionales —radio, prensa y televisión— y acercar la información mediante charlas y talleres en centros de mayores y espacios municipales, como complemento a los entornos digitales.

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En línea con su compromiso de servicio público, Canal de Isabel II mantiene desde 2023 un sistema de atención preferente y sin cita previa para las personas mayores de 65 años en sus oficinas comerciales, con el objetivo de garantizar una asistencia más accesible y adaptada a sus necesidades.