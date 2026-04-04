SUCESOS
Los bomberos controlan un incendio en Fuenlabrada que afectó a siete infraviviendas ubicadas en el camino de Las Mulas
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid sofocaron un incendio en Fuenlabrada que arrasó siete infraviviendas, evitando daños personales y la propagación de las llamas a otras estructuras cercanas
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid extinguieron en la noche de este viernes un incendio que afectó a siete infraviviendas ubicadas en el camino de Las Mulas, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, sin causar daños personales.
Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid de madrugada, a la llegada de las dotaciones el fuego se encontraba muy desarrollado debido a la acumulación de materiales y enseres en la zona.
Los bomberos evitaron que el fuego se extendiera
Los servicios de emergencia lograron controlar el incendio sin que se produjeran heridos y evitaron que las llamas se propagaran a otras infraviviendas y a varios almacenes próximos.
La evolución del fuego y la rápida actuación de los bomberos impidieron que el incendio alcanzara más construcciones del entorno.
La Policía Nacional investiga lo ocurrido
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.
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