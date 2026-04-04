Los bomberos de la Comunidad de Madrid liberan a un corzo atrapado en la valla de una casa en Valdemorillo

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este sábado por la mañana a un corzo que se había quedado atrapado en la valla de un chalet situado en el municipio de Valdemorillo.

En el operativo han intervenido efectivos del parque 43, junto a agentes de la Policía Local de Valdemorillo. Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el animal se encontraba en buen estado y ha podido ser liberado en poco tiempo.

La actuación se enmarca en las intervenciones que realizan los servicios de emergencias de la región para auxiliar a animales atrapados o en situación de riesgo.

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Otro rescate: un gato en Cabanillas de la Sierra

Además, este pasado viernes los bomberos protagonizaron otro rescate animal en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, un gato fue rescatado en el municipio de Cabanillas de la Sierra después de caer al interior de una gran tinaja y quedar atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios. Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid intervinieron durante la tarde en esa actuación, en la que lograron sacar al animal del recipiente en el que había quedado atrapado.