Ayuso reivindica en Daganzo la fe y las tradiciones: “No son moda, van para largo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este Viernes Santo a la representación de la Pasión de Daganzo de Arriba, Fiesta de Interés Turístico Regional que conmemora este año su 40 aniversario.

Durante su visita, Díaz Ayuso ha subrayado el valor cultural y religioso de esta celebración. “Es una cuestión de fe y de cultura, esto es lo que somos y de dónde venimos y es lo que ha configurado parte de nuestros pensamientos”, ha afirmado.

La presidenta madrileña también ha destacado la implicación de vecinos de distintas generaciones en este tipo de actos. Según ha señalado, personas de todas las edades “se involucran con la fe y las tradiciones”.

“Nos encanta, porque esto significa que van para largo, que no son moda, que no son pasado”, ha añadido.

Una de las celebraciones más singulares de la Semana Santa de Madrid

La Pasión de Daganzo se celebra desde 1986 y destaca por la disposición circular de sus escenas en la Plaza de la Villa del municipio, un formato que permite a los asistentes seguir los tres últimos días de Jesucristo sin desplazarse entre las distintas estaciones.

Se trata, además, de la Pasión más antigua de la Comunidad de Madrid después de la de Villarejo de Salvanés.

Los vecinos protagonizan la representación

Los vecinos de la localidad participan activamente en la celebración, tanto en la elaboración de decorados y vestuarios como en la interpretación de los personajes. La representación recrea dieciséis escenas inspiradas en los textos evangélicos, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección de Cristo.

La Pasión de Daganzo forma parte de las nueve celebraciones declaradas de interés turístico en la Semana Santa de la Comunidad de Madrid, un conjunto de citas que destacan por su tradición, singularidad y atractivo.