Un dürum mixto con doble de carne acompañado de "ese culo con arena y sal": así es el kebab de Omar Montes en Madrid

Por norma general, de un kebab se espera que esté situado en una calle estrecha, que abra a horas intempestivas de la noche, que tenga un cartel rojo con letras de tipografía sinuosa en las que se lea Kebab o Kepap, según venga del persa o del árabe, y que te llamen 'amigo' al entrar. También que las mesas y sillas sean de plástico, la decoración sobria y el dürum no pase de los 5 euros, a lo sumo y sin patatas. Nada de todo esto se cumple en Orijin, el kebab que Omar Montes ha abierto en Madrid Río tras retirarse de la música y centrarse en su faceta de empresario.

Ubicado en la planta superior del centro comercial Plaza Río 2, en la Avenida del Manzanares, el local es todo un festín para los sentidos. Tanto el exterior, con su fachada negra acristalada dominada por un rótulo rojo intenso con el nombre del local; como, sobre todo, el interior. Allí la apuesta estética se redobla, con un mosaico de azulejos rojos circundando la barra, un neón más rojo todavía con el logo de Orijin colgando del techo, una cortina de cadenas metálicas en un lateral con otro neón con el nombre de Omar Montes y un trono enorme, blanco y dorado, situado junto a una de las mesas con el descarado objetivo de convertirse en objeto de fotos para instagram.

El mural de Omar Montes y el trono, dos de los grandes reclamos del local. / Alba Vigaray

Todo ello completado por el plato fuerte de la propuesta: un gigantesco dibujo del propio Montes, sentado en otro trono - este de terciopelo rojo- con un chándal también rojo, una recargada corona, un perro sobre su regazo y otros dos a sendos lados. Obra del artista David Barrera, el mural es la guinda perfecta a la oda al culto a la personalidad que encarna el establecimiento, la cual no solo salta a la vista, sino también al oído. Desde que abre a la una del mediodía hasta que cierra pasadas las 12 de la noche, en el local suena en bucle y a un notable volumen el repertorio musical del otrora cantante, con inolvidables (sobre todo después de un rato allí) temazos como Alocao, Diablita o Arena y Sal.

Vistas del sur de Madrid desde la terraza del establecimiento. / Alba Vigaray

No obstante, la experiencia Orijin no termina de puertas para dentro. Al otro lado se encuentra otro elemento muy poco habitual en un kebab: una gran terraza semicubierta con unas espectaculares vistas del Manzanares, Matadero y el sur de Madrid que suponen, con mucha diferencia, lo mejor del local. Por el contrario, lo peor quizás sea su precio. La carta ofrece tres variantes de pan de pita o dürum - pollo, ternera o mixto- que van desde los 10,4 a los 11,5 euros, con acompañantes - falafel o patatas-, postre y bebida aparte.

Un dürum con patatas de Orijin. / Alba Vigaray

La cosa, en cualquier caso, no parece concebida como un simple capricho con forma de local vistoso y terraza con buenas vistas. Desde su apertura, Orijin se ha presentado como un proyecto con vocación de crecer: tanto el centro comercial Plaza Río 2 como el propio Omar Montes, en diversas declaraciones, han hablado de la marca como el embrión de una cadena de kebabs. El cantante ha asegurado que su intención es abrir más establecimientos y convertir el negocio en una enseña reconocible, apoyada en esa mezcla de comida rápida, estética de marca y autobiografía familiar con la que se ha lanzado el primer local.

Ese movimiento encaja además con una faceta menos conocida del artista. Más allá de la música, el de >Pan Bendito llevaba tiempo metido en el mundo de los negocios. En los registros mercantiles aparece vinculado desde hace años a una sociedad dedicada a la compraventa de inmuebles, lo que apunta a que su interés por emprender no nace con este kebab, sino que viene de atrás.