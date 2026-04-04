Arbeloa, entrenador del Real Madrid: "Esta derrota es mía, total y absolutamente mía"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha indicado este sábado que la derrota de su equipo por 2-1 ante el RCD Mallorca, en una cita correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025-26, es responsabilidad "total y absolutamente" suya, no de sus pupilos.

"Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores, total y absolutamente mía. Y lo que necesito de ellos es que estén pensando ya en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario, ya este partido se ha acabado para ellos", dijo Arbeloa en rueda de prensa desde Son Moix, aludiendo al próximo compromiso merengue en la Liga de Campeones.

LaLiga: Mallorca - Real Madrid, en imágenes. / CATI CLADERA / EFE

"Yo soy el que tomo las decisiones, soy el que hago la alineación, soy el que hago los cambios, soy el que elijo cómo tenemos que jugar y esta derrota es absolutamente del entrenador del Real Madrid. Necesito que mis jugadores crean en ganar en ese partido tan importante que tenemos en la Champions, en poder dar lo mejor de ellos mismos en una competición que es para nosotros importantísima y con un público que estará apoyando contra un grandísimo rival", añadió el técnico blanco.

Luego analizó las consecuencias de este tropezón de cara a su lucha por el título liguero. "Está claro que está más difícil que antes de empezar el partido. Nos quedan ocho jornadas y básicamente es lo que le he dicho a los jugadores. Esté como esté la Liga, la distancia que tengamos con el Barça, nuestro siguiente objetivo es ganar los ocho que quedan. Y para hacerlo tenemos que jugar mejor de lo que hemos hecho hoy y rendir a un nivel mucho más alto, somos conscientes", apostilló.

Igualmente habló sobre la mala imagen de sus pupilos. "Seguramente un poco el contexto: la ansiedad de verte por debajo en el marcador, la paciencia que teníamos que tener, incluso sabiendo que iba a ser más difícil, que íbamos a encontrar un Mallorca en un contexto más favorable para ellos, que nos cerrasen mucho más los espacios, etc.", enumeró.

"Quizá no hemos tenido ni esa paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana, ni poder girarles y tener más situaciones de uno para uno por fuera. Nos han faltado muchas más cosas en la segunda parte, sí creo que hemos hecho una primera parte bastante mejor, pero sabiendo que necesitábamos un poquito más en la segunda parte, con mucha más energía y también más claridad de ideas", subrayó Arbeloa en su conferencia.

Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against Real Sociedad at Ciudad Deportiva Real Madrid on February 13, 2026, in Valdeb / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

"Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido, ver la dificultad del rival, de la dificultad del contexto y de dónde venimos. Para mí es fácil verlo. Luego lo complicado es en esta situación que los jugadores sepan entender que hoy sin el 200% no íbamos a ganar. Y a pesar de que hemos tenido una primera parte en la que hemos sido superiores, en un desajuste ellos han marcado un gol", lamentó.

"Aquí te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca o no la sigues y te cuesta un gol. Es lo que hay cuando tú no tienes acierto de cara a la portería y el rival lo tiene. Al final se acaba pagando porque esto es la élite, es Primera División. El no haber hecho una segunda parte mucho mejor es lo que más me duele de todo", admitió.

Después fue preguntado sobre Jude Bellingham y su poco impacto en el juego. "Es normal, lleva muchas semanas fuera. El día del Atlético de Madrid creo que jugó 20 minutos. Hoy ha sido un poco más de media hora y la idea es que pueda seguir cogiendo ritmo de competición y no queremos que esté a su máximo nivel sin apenas haber jugado partidos", contestó.

Además, le preguntaron por posibles repercusiones de esta derrota si el FC Barcelona lo aprovecha para alejarse en el liderato. "Ninguna. Sé de lo que son capaces mis jugadores, sé que entienden la importancia del partido del martes. Hay veces que no tienes tu día, que las cosas no te salen y ha sido el día de hoy", respondió el entrenador merengue.

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"Hay que cambiar ya el chip, preparar bien ese partido porque además no tenemos mucho tiempo y la exigencia va a ser altísima y estoy seguro que el madridismo nos va a brindar otra noche de Champions como lo está haciendo y como nos está apoyando en los últimos partidos", concluyó con otra referencia a su siguiente encuentro contra el Bayern Múnich.