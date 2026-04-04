José Luis Martínez-Almeida preside el primer acto de veneración al Lignum Crucis en la Semana Santa de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de varios miembros del Gobierno municipal, presidió anoche en la Puerta del Sol el primer acto de veneración al Lignum Crucis celebrado en la historia de la Semana Santa de Madrid.

El encuentro congregó ante la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a cuatro de las cinco estaciones de penitencia del Viernes Santo, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Cuatro cofradías, reunidas ante la reliquia

Durante el acto, las cofradías del Divino Cautivo, los Siete Dolores, el Cristo de los Alabarderos y el Santo Entierro fueron entrando de manera sucesiva y se dispusieron en semicírculo alrededor del Lignum Crucis, situado ante la fachada de la Real Casa de Correos.

Desde el balcón del edificio, Lucía Beltrán entonó una saeta ante la procesión del Divino Cautivo.

El relicario del Lignum Crucis, custodiado en la parroquia de la Santa Cruz, fue depositado sobre una tarima frente a los pasos reunidos. Una vez congregadas todas las hermandades, los pasos se levantaron y se oró ante la reliquia. Al término del acto, cada cofradía retomó su estación de penitencia.

El Santo Entierro custodia el relicario

La Archicofradía del Santo Entierro, cuya fundación como cofradía gremial de carpinteros y ebanistas se remonta a 1580, es la hermandad que custodia el relicario.

Por su parte, el Divino Cautivo, imagen obra del escultor Mariano Benlliure tallada en 1944, es la única hermandad de la Semana Santa madrileña que procesiona en dos jornadas distintas: el Jueves Santo desde el barrio de Salamanca y el Viernes Santo desde el distrito Centro.

Las hermandades con más arraigo en Madrid

Los Siete Dolores, cuya fundación se remonta a 1495 y cuya sede también se encuentra en la parroquia de Santa Cruz, es la congregación más antigua de Madrid.

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El Cristo de los Alabarderos desfila desde el Palacio Real. La Archicofradía de Jesús de Medinaceli fue la encargada de abrir el acto, con una procesión que discurrió por la Puerta del Sol antes de la llegada del Divino Cautivo.