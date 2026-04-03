ASAMBLEA DE MADRID
Vox registra una iniciativa en Madrid para proteger a los funcionarios de prisiones ante agresiones y atentados
Ante la "peligrosidad objetiva" que afrontan, Vox propone un plan de refuerzo de plantillas y equiparación salarial para los funcionarios penitenciarios madrileños.
Vox ha registrado en la Asamblea de Madrid una iniciativa para que se reconozca a los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo y agentes de la autoridad. La medida busca que estos trabajadores cuenten con una mayor protección penal "frente a atentados y agresiones".
La Proposición No de Ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, será defendida por el grupo encabezado por Isabel Pérez Moñino con el objetivo de recabar apoyos en la Cámara regional y trasladar la petición al Gobierno central.
Denuncia de agresiones y condiciones laborales
El partido sostiene que estos profesionales se enfrentan a una "peligrosidad objetiva y frecuentes agresiones", además de desarrollar su labor en condiciones materiales que consideran deficientes.
En este contexto, Vox subraya que los funcionarios de prisiones son el colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufre, pese a no tener reconocido ni el estatus de agentes de la autoridad ni el de profesión de riesgo.
Refuerzo de plantillas y empleo público
La iniciativa también incluye la puesta en marcha de un plan urgente de refuerzo de plantillas. Vox plantea una convocatoria de empleo público plurianual que permita cubrir el 100% de las vacantes existentes y anticipar las jubilaciones previstas.
Equiparación salarial en Madrid
En el ámbito autonómico, el grupo parlamentario propone garantizar la equiparación salarial de los funcionarios penitenciarios madrileños con los de otras regiones, apelando al principio de igualdad retributiva por funciones equivalentes.
Episodios recientes de violencia
La formación pone como ejemplo varios incidentes recientes, como los registrados en el Centro Penitenciario Madrid VII Estremera, donde en una semana de 2025 se produjeron tres agresiones. Según Vox, estos hechos reflejan "un pico de violencia que evidencia la pérdida de autoridad efectiva y el deterioro de la seguridad".
Advertencia sobre el deterioro del sistema
"El trabajo penitenciario implica riesgo físico constante, exposición a agresiones, amenazas e intentos de homicidio y un elevado desgaste psicológico. Sin sumar la dificultosa gestión de internos con perfiles violentos en gran medida. Todo ello, sin el adecuado estatuto de protección jurídica y material. De no adoptarse medidas urgentes, esta situación de abandono institucional puede desembocar en nuevas tragedias personales", han advertido.
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