Estas son las tres exposiciones que no te puedes perder si decides quedarte esta Semana Santa en Madrid

Esta Semana Santa serán muchos los madrileños que cogerán la maleta, el tren o el avión para disfrutar de los días festivos. Pero también habrá quienes decidan quedarse en la capital, que además de una extensa programación de Pascua, ofrecerá múltiples exposiciones culturales para que puedas seguir disfrutando del arte.

Desde el Siglo de Oro a la Inteligencia Artificial, pasando por figuras históricas como Victoria Eugenia o por grandes nombres del arte como Anders Zorn y Helen Levitt, la propuesta cultural madrileña promete ayudarte a recorrer y recordar sin salir de la capital.

Anders Zorn y Helen Levitt, dos maneras distintas de mirar el mundo

Desde la Fundación Mapfre presentan las exposiciones 'Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra' y 'Helen Levitt' para celebrar a los que han sido dos de los artistas más relevantes en su medio: Anders Zorn, el más internacional de los pintores suecos de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, y Helen Levitt una de las fotógrafas más célebres de la primera mitad del siglo XX.

Anders Zorn, Medianoche, 1891 / Fundación Mapfre

La exposición dedicada a Zorn recorre su trayectoria desde sus primeras acuarelas y sus viajes de formación, hasta su retorno a Suecia en 1896 y sus viajes a Estados Unidos. Además, la muestra incluye parte de su producción española con obras de Sevilla, Cádiz y Granada, así como otras piezas que testimonian su amistad con Joaquín Sorolla o Ramón Casas.

Helen Levitt, New York, 1940 / Fundación Mapfre

Por su parte, la exposición de Helen Levitt, primera realizada a partir de la totalidad de su obra, propone un recorrido integral por la obra de una de las pioneras de la fotografía de calle, que con su sensibilidad fue capaz de capturar la vida urbana con espontaneidad y poesía.

Las muestras podrán visitarse hasta el 17 de mayo en la sede de la Fundación, situada en el Paseo de Recoletos, 23. Las entradas que pueden adquirirse online tiene un precio general de 5 euros por persona (con varios descuentos aplicables) que permite ver ambas exposiciones y que incluye de forma gratuita un servicio de audioguía (aunque no los auriculares de tipo jack, que se recomienda traer de casa).

🔗 Las entradas que pueden adquirise online tiene un precio general de 5 euros por persona (con varios descuentos aplicables) 📍En la sede de la Fundación Mapfre, situada en el Paseo de Recoletos, 23 📅 Hasta el 17 de mayo, lunes de 14:00 a 20:00 horas, de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 11:00 a 19:00 horas.

Victoria Eugenia de Battenberg, reina consorte hasta 1931

Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, pisó España por primera vez en 1906 para sellar su compromiso con el rey Alfonso XIII. Sin embargo, cuatro meses después, tras la repentina muerte del rey, Victoria Eugenia se convertía en reina consorte, un título que ostentaría hasta 1931.

La reina Victoria Eugenia retratada por Philip Alexius László de Lombos. Óleo sobre lienzo de 1926 / Galería de las Colecciones Reales

Victoria Eugenia fue mucho más que una reina plasmada en los cuadros, y es que su labor impulsando causas benéficas y su intensa actividad pública la llevaron a ser una figura de inmensa popularidad y a transformar la corte española modernizando el rol de reina consorte.

Victoria Eugenia fue conocida por sus labores humanitarias y por impulsar causas benéficas durante su labor como reina consorte / Galería de las Colecciones Reales

Tras su exilio, Victoria Eugenia solo regresó a España en una ocasión: el bautizo de su bisnieto, el hoy rey Felipe VI, en 1968. Ahora, la Galería de las Colecciones Reales, trae su figura y su recuerdo de vuelta en una exposición que pretende rendir tributo a su contribución a la sociedad española.

🔗 La tarifa básica, que incluye la visita a la galería y a la exposición temporal tendrá un precio de 14 euros. Si solo se desea visitar la exposición el precio será de 8 euros por persona. 📍Plaza de la Armería. Los grupos accederán por la entrada de Cuesta de la Vega 📅 De lunes a sábados de 10:00 a 20:00 horas y, domingos y festivos de 10:00 a 19:00 horas

'El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la Inteligencia Artificial'

La exposición El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la inteligencia artificial presentado por la Fundación Telefónica, traza un recorrido que abarca desde el dibujo y el grabado como forma científica de representar y estudiar de forma objetiva el mundo que nos rodea, hasta la revolución que introdujo el nacimiento de la fotografía como técnica.

Fotos de la Sala 'El sueño de la Razón' / Fundación Telefónica

El recorrido avanza entonces hasta nuestro presente, donde el uso de las nuevas tecnologías y los programas vinculados a la inteligencia artificial abren un nuevo diálogo hacia una realidad que ya no solo se captura, sino que se genera mediante algoritmos y modelos matemáticos.

'El sueño de la razón' invitan a reflexionar sobre qué significa ver y creer en lo que vemos / Fundación Telefónica

La exposición, que tiene una duración aproximada de 50 minutos, estará disponible de forma gratuita hasta el próximo 5 de abril en la tercera planta del Espacio Fundación Telefónica, de 12:00 a 17:00 horas de miércoles a viernes, y los sábados a las 12:00 horas.