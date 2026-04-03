La segunda edición de Arepa Fest en Madrid promete ser más grande, sabrosa y bailable, con un ambiente de comunidad y mezcla cultural

Madrid ya tiene una nueva cita marcada en el calendario gastronómico latino. Arepa Fest by P.A.N. celebrará su segunda edición el próximo 27 de junio en The Lenovo GARAGE, en Autocine Madrid, después del éxito de su primera convocatoria, celebrada el pasado 28 de marzo, que reunió a más de 5.000 personas en una jornada de más de doce horas dedicada a la gastronomía y la cultura colombo-venezolana.

El festival debutó con una fórmula que funcionó desde el primer momento: comida, música y una identidad muy clara alrededor de uno de los grandes iconos populares de América Latina. La arepa fue el eje absoluto del encuentro, tanto en la oferta gastronómica como en la experiencia del público, que pudo probar distintas propuestas y votar su favorita. La ganadora de esa primera edición fue la elaborada por La Cachapera, en una jornada que confirmó el tirón de un formato capaz de mezclar sabor, comunidad y celebración.

La arepa, en el centro de la fiesta

En su estreno, el festival reunió a siete restaurantes participantes y a un food truck de P.A.N., que presentó una propuesta innovadora alrededor de este bocado. El resultado fue una especie de mapa en directo de las distintas formas de entender la arepa, desde los registros más tradicionales hasta versiones con un punto más creativo, siempre con el público como jurado final.

Esa dimensión participativa volverá a ser una de las claves de la segunda edición. Durante el evento, los asistentes podrán de nuevo votar para elegir la mejor arepa de la jornada, reforzando el carácter abierto y popular de un festival pensado para que la experiencia no se limite a comer, sino también a descubrir, comparar y tomar partido.

La arepa en Arepa Fest by P.A.N. fue la gran protagonista de una jornada que combinó gastronomía, música y cultura colombo-venezolana. / Cedida

Pero Arepa Fest no quiere ser solo una cita gastro. Su planteamiento tiene también una clara vocación cultural y festiva. En la primera edición, la programación se completó con música en directo y sesiones de DJ, convirtiendo el recinto en un espacio de celebración continua durante más de doce horas. Esa misma idea se amplía ahora de cara a junio, con una segunda edición que promete ser más grande, más sabrosa y más bailable.

La organización plantea el festival como un encuentro para todos los públicos, con un ambiente que reivindica la mezcla cultural y el espíritu de comunidad tal y como ha avanzado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En el escenario habrá música en vivo, con propuestas como un tributo a la salsa brava, clásicos vallenatos, tambores afrovenezolanos y más artistas aún por anunciar.

La segunda edición de Arepa Fest se celebrará el 27 de junio en The Lenovo GARAGE, en Autocine Madrid. / Cedida

Nueva cita en Autocine Madrid

La segunda edición de Arepa Fest se celebrará el 27 de junio de 2026, de 12:00 a 01:00 horas, en The Lenovo GARAGE, dentro de Autocine Madrid, con un aforo previsto de 4.700 personas. La cita llega con el impulso de una primera convocatoria que ha servido para medir el interés real del público madrileño por este tipo de formatos, capaces de combinar gastronomía latina, ocio y música en un mismo espacio.

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En una ciudad cada vez más abierta a festivales gastronómicos de identidad muy marcada, Arepa Fest encuentra además un terreno fértil. No solo por el peso de la comunidad latinoamericana en Madrid, sino también por el creciente interés del público local por propuestas que conectan cocina y cultura desde un lugar festivo, accesible y reconocible.