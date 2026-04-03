Reabre el palacio del centro de Madrid que sorprende por sus techos pintados y sus esculturas de Dalí

Madrid tiene secretos que ni siquiera sus ciudadanos conocen. Estos solo se descubren paseando por la capital y parando por esas calles tan cotidianas a las que no solemos prestar atención.

A pocos pasos de algunos de los lugares más transitados del centro de Madrid, el Palacio de Gaviria mantiene intacta su capacidad de sorpresa. Es uno de esos lugares que no deja indiferente a nadie y es la excusa perfecta para hacer un plan diferente con amigos, pareja o familia.

Levantado en el siglo XIX en la calle del Arenal, nació como residencia del banquero Manuel Gaviria y Douza, marqués de Gaviria y conde de Buena Esperanza, y fue considerado en su momento uno de los palacios más lujosos de su época. Su estética, influida por los palacios renacentistas italianos, sigue definiendo el carácter de un edificio que mezcla historia, ornamentación y una nueva vida cultural.

Construido entre 1846 y 1847 por el arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel, el palacio fue inaugurado en 1851 con un baile presidido por Isabel II. Aquel comienzo ya dejaba ver la dimensión representativa del inmueble, concebido como una gran residencia en pleno corazón de Madrid. En su interior se reparten trece salas, un recorrido que todavía conserva la ambición escenográfica del conjunto y que encuentra uno de sus espacios más reconocibles en el salón de baile.

El palacio fue inaugurado en 1851 con un baile presidido por Isabel II / TURISMO MADRID

Un interior marcado por la pintura y la puesta en escena

Buena parte del atractivo del Palacio de Gaviria está en esa decoración interior que convierte la visita en algo más que un paseo por un edificio histórico. Sobresalen los frescos de los salones y, de manera especial, el techo del salón de baile, pintado por Joaquín Espalter y Rull. Esa combinación de arquitectura y pintura refuerza la imagen de un lugar pensado para impresionar, donde cada estancia conserva algo del brillo con el que fue concebido.

El edificio también ha pasado por etapas muy distintas. Entre 1991 y 2011 albergó la discoteca Palacio de Gaviria, una de las transformaciones más llamativas de su historia reciente. Tras unos años en desuso, reabrió en 2017 como espacio de exposiciones y, después de una profunda restauración, volvió a abrir sus puertas el 25 de marzo con una nueva etapa.

Una de las obras de Dalí que corona el Palacio de Gaviria. / ISA SAIZ

Dalí entra en la historia reciente del palacio

Desde marzo de 2026, el palacio suma una nueva capa a su historia con Dalí infinito, una exposición permanente dedicada a la producción escultórica de Salvador Dalí creada a partir de 1973. La muestra reúne 14 esculturas procedentes de la colección Clot y permite acercarse a una faceta menos transitada del artista, con piezas cargadas de referencias culturales y repartidas por las distintas salas del edificio.

Entre las obras expuestas figuran Elefante cósmico, Mujer desnuda subiendo escalera, Cabeza de caballo riendo, Cristo de San Juan de la Cruz, Ama de llaves o Alma del Quijote. El recorrido se completa con dibujos originales y con la serie gráfica dedicada a La Divina Comedia de Dante, realizada entre 1959 y 1960. Abierto todos los días, el Palacio de Gaviria ofrece así una visita que mezcla historia, arquitectura y el universo de Dalí en un mismo recorrido.

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Más información Lugar: Palacio de Gaviria, calle del Arenal, 9, Madrid Zona: Austrias Horario: lunes a domingo de 10.00 a 20.00 Precio: entrada general 15 €; entrada reducida 11 €

Si lo tuyo es conocer la historia de uno de los palacios más bonitos e interesantes de Madrid, no dudes en reservar tu entrada y acudir al Palacio de Gaviria. Además, está en pleno centro de la capital, por lo que no tendrás que preocuparte de coger largos autobuses o gastarte dinero de más en transporte.