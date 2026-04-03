El programa AULAS de la Comunidad de Madrid arranca en abril con representaciones teatrales para todas las edades

La Comunidad de Madrid ha lanzado el programa AULAS, una herramienta educativa y cultural con la que pretende acercar las artes escénicas contemporáneas a los alumnos desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional.

La propuesta se desarrollará como proyecto piloto en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera, donde se trabajará junto a docentes y mediadores culturales para adaptar el modelo de programación, los materiales didácticos y los procesos de evaluación. El objetivo del Gobierno regional es ampliar la iniciativa a más municipios en futuras ediciones.

AULAS se ha puesto en marcha en colaboración con ARTEMAD, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid, y busca organizar representaciones para colegios e institutos de la región a través de disciplinas como teatro, danza, títeres, narración oral y circo, entre otras.

Funciones y recursos pedagógicos para integrar las artes en clase

Además de programar funciones, AULAS incorpora recursos pedagógicos y actividades dirigidas al profesorado para facilitar la integración de las artes escénicas en el día a día del aula.

El calendario de representaciones se ha organizado durante el mes de abril en función de los distintos ciclos educativos e incluye una selección de espectáculos con contenidos adaptados a las diferentes edades.

Programación por etapas educativas

La programación comenzará el 15 de abril con LUDENS, de la compañía Tyl Tyl, dirigida a niños de 0 a 3 años. La obra presenta la historia de Aura y Leo, dos personajes que descubren el mundo a través del juego.

Un día después llegará Pañuelos, de Tarambana Teatro, pensada para alumnos de 3 a 6 años. En este espectáculo, el Sol y la Luna acompañan a una mariposa en un viaje por las estaciones del año.

El 22 de abril será el turno de los estudiantes de 1º y 2º de Primaria con CLIC CLAC MÚ, de Titiriguiri Teatro, una propuesta centrada en la vida en la granja de los hermanos Mu y Muy.

La programación continuará el 23 de abril con Cuento de Navidad. Encapsulando a Dickens, de Société Mouffette, destinada a alumnos de 3º y 4º de Primaria. La pieza narra, a través de maquetas, objetos y mecanismos, la obsesión de una chica con esta historia.

Para los estudiantes de 3º y 4º de la ESO, AULAS ha programado 337 KM, de La Belloch Teatro, el 29 de abril. La obra aborda cuestiones como el autismo, la infancia, la empatía y la familia.

La oferta se completa con A nadie se le dio veneno en risa, de Impromadrid Teatro, dirigida a alumnos de Bachillerato y Formación Profesional. Esta comedia gira en torno al amor, el honor y la amistad y tiene como rasgo distintivo la participación del público, que decide en cada representación algunas características de los personajes y de la trama.

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Un modelo cultural con vocación de ampliarse

Con este proyecto, la Comunidad de Madrid busca reforzar la relación entre cultura y educación mediante una programación estable y adaptada a las distintas edades. La intención es probar el modelo en La Cabrera y utilizar esta experiencia para extender AULAS a otros municipios de la región.