FORMACIÓN
El programa AULAS de la Comunidad de Madrid arranca en abril con representaciones teatrales para todas las edades
El programa piloto arranca en La Cabrera con funciones adaptadas por edades, recursos pedagógicos para docentes y la previsión de extenderse a más municipios en próximas ediciones
La Comunidad de Madrid ha lanzado el programa AULAS, una herramienta educativa y cultural con la que pretende acercar las artes escénicas contemporáneas a los alumnos desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional.
La propuesta se desarrollará como proyecto piloto en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera, donde se trabajará junto a docentes y mediadores culturales para adaptar el modelo de programación, los materiales didácticos y los procesos de evaluación. El objetivo del Gobierno regional es ampliar la iniciativa a más municipios en futuras ediciones.
AULAS se ha puesto en marcha en colaboración con ARTEMAD, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid, y busca organizar representaciones para colegios e institutos de la región a través de disciplinas como teatro, danza, títeres, narración oral y circo, entre otras.
Funciones y recursos pedagógicos para integrar las artes en clase
Además de programar funciones, AULAS incorpora recursos pedagógicos y actividades dirigidas al profesorado para facilitar la integración de las artes escénicas en el día a día del aula.
El calendario de representaciones se ha organizado durante el mes de abril en función de los distintos ciclos educativos e incluye una selección de espectáculos con contenidos adaptados a las diferentes edades.
Programación por etapas educativas
La programación comenzará el 15 de abril con LUDENS, de la compañía Tyl Tyl, dirigida a niños de 0 a 3 años. La obra presenta la historia de Aura y Leo, dos personajes que descubren el mundo a través del juego.
Un día después llegará Pañuelos, de Tarambana Teatro, pensada para alumnos de 3 a 6 años. En este espectáculo, el Sol y la Luna acompañan a una mariposa en un viaje por las estaciones del año.
El 22 de abril será el turno de los estudiantes de 1º y 2º de Primaria con CLIC CLAC MÚ, de Titiriguiri Teatro, una propuesta centrada en la vida en la granja de los hermanos Mu y Muy.
La programación continuará el 23 de abril con Cuento de Navidad. Encapsulando a Dickens, de Société Mouffette, destinada a alumnos de 3º y 4º de Primaria. La pieza narra, a través de maquetas, objetos y mecanismos, la obsesión de una chica con esta historia.
Para los estudiantes de 3º y 4º de la ESO, AULAS ha programado 337 KM, de La Belloch Teatro, el 29 de abril. La obra aborda cuestiones como el autismo, la infancia, la empatía y la familia.
La oferta se completa con A nadie se le dio veneno en risa, de Impromadrid Teatro, dirigida a alumnos de Bachillerato y Formación Profesional. Esta comedia gira en torno al amor, el honor y la amistad y tiene como rasgo distintivo la participación del público, que decide en cada representación algunas características de los personajes y de la trama.
Un modelo cultural con vocación de ampliarse
Con este proyecto, la Comunidad de Madrid busca reforzar la relación entre cultura y educación mediante una programación estable y adaptada a las distintas edades. La intención es probar el modelo en La Cabrera y utilizar esta experiencia para extender AULAS a otros municipios de la región.
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