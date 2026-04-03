La procesión de la Soledad y Desamparo recorrerá Madrid este Sábado Santo: horario y ruta prevista

La Semana Santa vive su momento de mayor esplendor este fin de semana en Madrid. Desde las grandes procesiones del centro histórico con recorridos por enclaves como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor hasta las propuestas culturales y religiosas en distritos como Barajas, Villaverde, Retiro, Usera o Villa de Vallecas, la capital ofrece una amplia programación para disfrutar de estos días.

Este año, más de una treintena de procesiones han tomado las calles de Madrid para acercar tanto a locales como a turistas la pasión de la Semana Santa. Eso sí, aunque estas sean el evento más esperado de estas fechas, lo cierto es que no hay de dejar de disfrutar del resto de actividades que ha preparado la Comunidad. Conciertos de música sacra, exposiciones, tamborradas y propuestas gastronómicas son algunos de los eventos más destacados.

La tamborrada es uno de los eventos más esperados de la Semana Santa en Madrid / TURISMO MADRID

Actos religiosos este Sábado Santo en Madrid

Durante el sábado 4 de abril se festejará la Vigilia Pascual, una celebración litúrgica que conmemora la Resurrección de Jesús y tiene lugar la madrugada del Domingo de Pascua. Es la celebración más importante del año en la mayoría de las confesiones cristianas y en todas ellas tiene un ritual muy semejante que incluye los símbolos de la luz y el agua.

Información práctica Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol Distrito: Barajas Hora: 21.15 horas

La Soledad y Desamparo en Madrid: horario y recorrido de la procesión

La Soledad y Desamparo procesionará desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava (Centro) a las 16.00 horas con las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y el Cristo Yacente. La indumentaria prevista es de hábito negro con tercerol del mismo color; capa, cíngulo y guantes blancos en el cortejo de la Virgen, y túnica y tercerol negro en el paso del Cristo. Además, Lucía Beltrán interpretará una saeta sobre las 18.30 horas en la Plaza de la Villa.

Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y el Cristo Yacente, en Madrid / ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

El recorrido será el siguiente: Iglesia de la Concepción Real de Calatrava → calle Alcalá → Puerta del Sol → calle Mayor → travesía de Bringas → plaza de San Miguel → calle del Conde de Miranda → plaza del Conde de Miranda → calle del Codo → Plaza de la Villa, donde se produce el encuentro con la imagen del Cristo Yacente → calle Mayor → calle Bordadores → calle Arenal → Puerta del Sol → carrera de San Jerónimo → plaza de Canalejas → calle Sevilla → calle Alcalá → regreso a la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava.

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Una procesión claustral del Santísimo Cristo Yacente tendrá lugar en la Iglesia de San Pedro Apóstol (Barajas) a las 20.30 horas. El lugar específico para desarrollo del acto será el templo de la propia iglesia.