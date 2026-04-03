El Prado de noche, la Pasión viviente de Daganzo o un emblemático mercadillo artesanal: la Semana Santa llega a Madrid con cinco planes cargados de tradición y cultura

La llegada de la Semana Santa a la capital trae consigo tradición y cultura, pero no solo en forma de procesiones o actos litúrgicos. Madrid y sus municipios no pierden la oportunidad de aprovechar estas fechas para ofrecer a los madrileños una gran variedad de planes de ocio para disfrutar de sus días libres.

Desde visitar el Museo del Prado hasta la medianoche, reimaginar Moby Dick, o apoyar la artesanía en la cuarta edición de la Feria de Artesanía de Semana Santa, son muchas las actividades pensadas para poder disfrutarse en familia o con amigos. También Daganzo y Aranjuez se suman a esta iniciativa promocionando sus representaciones y visitas guiadas que tendrán lugar este fin de semana de forma gratuita.

'El Prado de Noche 2026'

El Museo Nacional del Prado, en colaboración con Samsung y Radio 3, continúa con sus iniciativas nocturnas y gratuitas 'El Prado de Noche'. Así, este sábado 4 de abril, como cada primer sábado del mes, el Museo del Prado abrirá sus puertas de 20:30 a 23:30 de la noche. Dada la popularidad de la iniciativa, se recomienda a quienes deseen disfrutarla que acudan con varias horas de antelación, pues las colas suelen alcanzar los cientos de metros de longitud llegando hasta el Parque del Retiro.

El Museo del Prado vuelve con su apertura nocturna gratuita el sábado 4 de abril / Museo del Prado

En esta ocasión, la experiencia incluye la planta baja del edificio Villanueva, permitiendo la visita, antes de su próxima clausura, de la exposición “El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida”. Esta es la primera muestra monográfica dedicada a la fotografía en el Prado y pretende analizar la disciplina como herramienta clave en la difusión de las propias colecciones del museo, construyendo una memoria visual desde el siglo XIX. A esta muestra temporal se suma además la apertura del recorrido de las salas que abarcan desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX.

La fotografía fue una herramienta clave en la difusión y conservación de las obras del propio Museo del Prado que ahora rinde homenaje a esta técnica en su exposición 'El Prado Multiplicado: La fotografía como memoria compartida' / Arquitectura Viva

🔗 La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo 📍Museo del Prado, Puerta de Entrada: Jerónimos 📅 Sábado 4 de abril de 20:30 a 23:30 horas

IV Feria de Artesanía de Semana Santa

Vuelve uno de los mercadillos más emblemáticos de toda la ciudad, que, en su cuarta edición reúne a 56 creadores de todo el país. Perfecto para quienes busquen un plan diferente entre la tradición y el detalle, la IV Feria de Artesanía de Semana Santa llenará las calles de Madrid de artesanos, permitiendo a los madrileños disfrutar y comprar artesanía en puestos de todo tipo: cerámica, textil, joyería, cuero, o vidrio.

El paseo de Recoletos se convierte en un escaparate artesanal. / Turismo Madrid

La Feria, en plena milla de Madrid, se celebra en el paseo de Prado a Recoletos, donde se exhiben piezas únicas en casetas de madera que permanecerán abiertas de 11:00 a 21:00 horas, sin interrupción. Además, esta edición llega con un gran atractivo para los visitantes: se sortearán vales por un total de 1.500 euros pensados para animar las compras y que el público apueste por el comercio artesano.

📍Paseo de Recoletos, s/n, 28014 📅 Hasta el 12 de abril de 11:00 a 21:00 horas

Daganzo de Arriba, una representación de la Pasión vista en 360º

A menos de 35 kilómetros de la capital, Daganzo de Arriba, situado entre la cuenca del Henares y el Jarama, cuenta con una de las representaciones de la Pasión de Cristo más inmersivas y creativas de toda la Comunidad de Madrid. Con más de 100 actores y una tradición que se remonta a 1986, la Pasión cada vez tiene más repercusión mediática: TVE, Telemadrid, Telecinco o Cuatro, son solo algunos ejemplos de los medios que se hacen eco de esta representación cada año.

Imágenes de la representación de la Pasión / (Lidia G. Palomar) Ayuntamiento de Daganzo

¿Pero qué es lo que la diferencia de otras representaciones de la Pasión? Su particularidad es que las distintas escenas, protagonizadas por los vecinos de la localidad no se llevan a cabo sobre un escenario, sino que se disponen de forma circular alrededor de la Plaza de la Villa. Así, el público, que se sitúa en el centro, puede disfrutar del espectáculo a su ritmo, y de forma inmersiva simplemente haciendo un giro de 360º.

Imágenes de la representación de la Pasión / (@JOSE MARIA PRIETO DIAZ) Ayuntamiento de Daganzo

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2014, la representación tiene lugar durante el Viernes Santo y toda la información actualizada puede encontrarse en la web oficial de su Ayuntamiento.

📍 Plaza de la Villa, Daganzo de Arriba 📅 Viernes 3 de abril a las 21:30 horas

Visitas Guiadas a Iglesias Históricas en Aranjuez

El Ayuntamiento de Aranjuez ha puesto en marcha la octava edición del programa de actividades culturales y de ocio 'Pasión, Tradición y Cultura' entre las que se incluyen visitas guiadas gratuitas por las iglesias históricas de la ciudad.

La Real Iglesia de San Antonio en Aranjuez fue construida por orden de Fernando VI y dedicada a San Antonio de Padua / TripAdvisor

Las visitas tendrán lugar el Jueves Santo, 2 de abril, de 10:00 a 14:00 horas, siendo el punto de encuentro la puerta de acceso a la Capilla del Palacio Real, a las 9:45 horas. Así, lo largo de la mañana se visitarán la Capilla del Palacio Real, la Iglesia de San Antonio, la Iglesia de San Pascual y, finalmente, la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias (Alpajés).

El Real Convento de San Pascual Bailón, en Aranjuez, es el único Real Patronato creado por Carlos III. Fue creado para los franciscanos alcantarinos, aunque actualmente está ocupado por hermanas concepcionistas franciscanas. / Patrimonio Nacional

Es importante denotar que al tratarse de una actividad gratuita, se requerirá de una inscripción previa en la Oficina de Turismo, con un aforo máximo de 50 personas.

📍 Punto de inscripción: C/ de las Infantas s/n. Teléfono de contacto: 91 891 04 27 📍 Punto de encuentro: Puerta de acceso a la Capilla del Palacio Real, a las 9:45 horas 📅 Jueves Santo, 2 de abril, de 10:00 a 14:00 horas

'Moby Dick. The Dream of Captain Ahab', en Casa de Vacas

El Centro Cultural Casa de Vacas situado en el Parque del Retiro acogerá desde el próximo 2 de abril y hasta el 26 del mismo mes, la exposición 'Moby Dick. The Dream of Captain Ahab', del artista andaluz Esteban Ruiz. Inspirada en la célebre novela de Herman Melville, la muestra gratuita reúne varias obras que, a través de la pintura, reinterpretan el universo de la ballena blanca desde una mirada contemporánea. Esteban busca conectar el arte, la literatura y la conciencia medioambiental, invitando a quienes visiten la exposición a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el océano.

La relectura de Moby Dick de Melville y el descubrimiento de algunos logbook de barcos balleneros del siglo XIX y sus bellos grafismos, argumentaron su necesidad de sumergirse en esta nueva colección. / Esteban Ruiz