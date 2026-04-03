MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Down To Be Wrong', de HAIM
Nadie como estas tres hermanas de Los Ángeles para hablarnos del amor. Ellas sí que saben de corazones rotos y manos temblorosas. Divertidas y desacomplejadas, demuestra en cada álbum que su meteórica escalada es justicia absoluta. A través de su ingeniosa mezcla entre el R&B de Keith Sweat y el rock de Fleetwood Mac, se han convertido en una de las bandas esencial de todo festival que se precie. Este Down To Be Wrong, de su último álbum, I Quit, es su enésima reivindicación.
'Putivuelta', de Las Dianas
Seis años después de debutar con Te quiero (lejos), Las Dianas han perfeccionado su pop corrosivo con un arsenal de canciones feministas y luminosas. Quieren derribar el sistema y, para conseguirlo, no se muerden la lengua con tonterías: a través de estribillos irresistibles y letras afiladas, están atrayendo a una masa que no se remueve y no se calla. Buscan la diversidad en todas sus facetas, haciendo de sus canciones un discurso generacional. Escuecen, sí. Pero qué gusto.
'Aquel invierno', de Maita
Es difícil encontrar información sobre Maita en internet. Un trío que, según las poquísimas referencias que hay en sus redes sociales, ojo, define su estilo como "pop pa moverte el cora". Súper bien, pero escaso... Por ello, nada mejor que escuchar Aquel invierno, de Laguna Osa, su primer epé, para darse cuenta de quiénes son y, por qué no, anda, esperarles hasta que den la cara. Tienen entre manos un cancionero que deja huella al instante y que, sin esperarlo, qué loco, te impulsa a buscar más y más de ellos.
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Saray, hija de Tina de Las Grecas y saetera en la Semana Santa de Madrid: 'Es imposible ser la continuación de mi madre, los genios nacen una vez
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
- Domingo de Resurrección en Madrid: la procesión del Encuentro y una emblemática tamborrada despiden la Semana Santa
- Reabre el palacio del centro de Madrid que sorprende por sus techos pintados y sus esculturas de Dalí
- La procesión de la Soledad y Desamparo recorrerá Madrid este Sábado Santo: horario y ruta prevista
- ¿Por qué se llama así Móstoles? El origen del nombre que muchos vecinos desconocen