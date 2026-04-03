Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El gitano negro Luis CortésPadre ÁngelMadrileño en SidneyAyusoRafa JódarLince en MadridServicio CivisErasmus+Vivienda Madrid
instagramlinkedin

MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Maita, en una imagen promocial de 'Laguna Osa'.

Maita, en una imagen promocial de 'Laguna Osa'. / CEDIDA

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Down To Be Wrong', de HAIM

Nadie como estas tres hermanas de Los Ángeles para hablarnos del amor. Ellas sí que saben de corazones rotos y manos temblorosas. Divertidas y desacomplejadas, demuestra en cada álbum que su meteórica escalada es justicia absoluta. A través de su ingeniosa mezcla entre el R&B de Keith Sweat y el rock de Fleetwood Mac, se han convertido en una de las bandas esencial de todo festival que se precie. Este Down To Be Wrong, de su último álbum, I Quit, es su enésima reivindicación.

'Putivuelta', de Las Dianas

Seis años después de debutar con Te quiero (lejos), Las Dianas han perfeccionado su pop corrosivo con un arsenal de canciones feministas y luminosas. Quieren derribar el sistema y, para conseguirlo, no se muerden la lengua con tonterías: a través de estribillos irresistibles y letras afiladas, están atrayendo a una masa que no se remueve y no se calla. Buscan la diversidad en todas sus facetas, haciendo de sus canciones un discurso generacional. Escuecen, sí. Pero qué gusto.

'Aquel invierno', de Maita

Es difícil encontrar información sobre Maita en internet. Un trío que, según las poquísimas referencias que hay en sus redes sociales, ojo, define su estilo como "pop pa moverte el cora". Súper bien, pero escaso... Por ello, nada mejor que escuchar Aquel invierno, de Laguna Osa, su primer epé, para darse cuenta de quiénes son y, por qué no, anda, esperarles hasta que den la cara. Tienen entre manos un cancionero que deja huella al instante y que, sin esperarlo, qué loco, te impulsa a buscar más y más de ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL