La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Es difícil encontrar información sobre Maita en internet. Un trío que, según las poquísimas referencias que hay en sus redes sociales, ojo, define su estilo como "pop pa moverte el cora". Súper bien, pero escaso... Por ello, nada mejor que escuchar Aquel invierno, de Laguna Osa, su primer epé, para darse cuenta de quiénes son y, por qué no, anda, esperarles hasta que den la cara. Tienen entre manos un cancionero que deja huella al instante y que, sin esperarlo, qué loco, te impulsa a buscar más y más de ellos.