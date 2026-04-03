SUCESO EN MADRID
En perfecto estado: así fue el rescate de un gato en Cabanillas de la Sierra tras caer en una tinaja
Efectivos de bomberos de la Comunidad de Madrid intervinieron para rescatar a un gato que había caído en una tinaja, logrando una exitosa liberación sin daños al felino
Un gato ha sido rescatado este martes en el municipio madrileño de Cabanillas de la Sierra tras caer al interior de una gran tinaja y quedar atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios.
Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido esta tarde en el rescate de un gato que había quedado atrapado en el interior de una gran tinaja en el municipio de Cabanillas de la Sierra.
Según han informado los servicios de emergencia, el aviso se produjo al detectarse que el animal no podía salir por sí mismo del recipiente, lo que obligó a la actuación de los bomberos.
La intervención se desarrolló con cautela y utilizando técnicas no invasivas, lo que permitió sacar al gato sin causarle daños. El rescate se completó con éxito tras varios minutos de trabajo. El animal se encuentra en perfecto estado, según ha confirmado 112 de la Comunidad de Madrid.
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