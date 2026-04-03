Mozart, Brahms y Beethoven para 'dummies': Camarata Musicalis acerca a los grandes de la ópera al gran público

La ópera aún arrastra hoy un prejuicio tenaz: el de ser un arte tan solemne que parezca reservado para una minoría entrenada. Precisamente, contra esa idea se levanta Un paseo por la ópera, la propuesta que Camerata Musicalis presentará el domingo 12 de abril, a las 12 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música. Bajo la dirección de Edgar Martín y con la soprano Marta Heras como figura invitada, la cita se integra en el ciclo Mucho más que un concierto, un formato que ha hecho de la divulgación inteligente una de sus principales señas de identidad.

La propuesta no se plantea como una simple sucesión de arias famosas, sino como un recorrido comentado por la historia del género. La idea es enlazar páginas vocales y fragmentos orquestales de distintas épocas para mostrar la evolución de la ópera y explicar por qué sigue siendo uno de los territorios más poderosos del repertorio occidental. Hay, por tanto, una voluntad clara de seducir tanto al aficionado habitual como a quien se asoma por primera vez a este universo.

En ese viaje, Marta Heras es la voz que articula el sentido de la velada. La soprano zaragozana ha desarrollado una trayectoria sólida, con formación en Zaragoza, Oviedo, Madrid y Gante, experiencia en el repertorio lírico y camerístico, así como varios reconocimientos en concursos especializados. Todo ello apunta a una intérprete con recursos para sostener un programa que necesita algo más que brillo vocal: precisa intención, relato y cercanía.

La otra pieza fundamental del proyecto es Edgar Martín, responsable de una fórmula que lleva años intentando desmontar la imagen acartonada de la música clásica. Camerata Musicalis ha convertido el escenario en un espacio donde la explicación no enfría la emoción, sino que la amplifica. Humor, contexto, referencias cercanas y una narración pensada para acompañar al público forman parte de una manera de presentar la música que huye del elitismo sin renunciar al rigor. Ahí reside buena parte de su acierto: hacer accesible la escucha sin rebajar la exigencia artística.

Nombres de altura

No es casual que la ópera ocupe un lugar destacado en la décima temporada de la formación. El curso de Camerata Musicalis ha reunido nombres como Johannes Brahms, Ludwig Van Beethoven, Piotr Ilich Chaikovski y Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros, y ha reservado para Marta Heras una de sus citas más atractivas: la de devolver el repertorio lírico a un terreno próximo, vivo y compartible. En tiempos de consumo cultural apresurado, Un paseo por la ópera propone algo menos frecuente: escuchar con placer, pero también con comprensión.

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No se limita a ofrecer un concierto, sino que plantea una experiencia de descubrimiento. Lo importante no será sólo reconocer melodías célebres o disfrutar de una voz bien proyectada, sino salir del auditorio con la sensación de que la ópera ha dejado de ser un territorio ajeno.