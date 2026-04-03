Atención, madrileños: los chefs coinciden en que este es el pan más adecuado para hacer unas torrijas diferentes esta Semana Santa

Ya comenzada la Semana Santa en Madrid, un año más las torrijas se han vuelto las protagonistas: de lotus, de yema tostada, de pistacho o la clásica, siempre es una buena opción para degustar en estas fechas. Su origen es sencillo y se remonta hasta la Edad Media, procedente de la cocina de aprovechamiento por su carácter saciante y de bajo coste.

Con el paso de los años, como es evidente, no se consume por necesidad, sino por tradición. En ciudades como Madrid este delicioso dulce se ha vuelto imprescindible y son muchas las pastelerías que ofrecen nuevas versiones más atrevidas donde la costumbre se fusiona con la innovación, para sorprender a todo tipo de paladares.

Hay panes especiales para torrijas. / GALLOFA

¿Cuál es el mejor pan para torrijas?

Lo cierto es que el proceso de elaboración de esta receta es muy simple y el listado de ingredientes se compone de opciones básicas que muchas veces ya se tienen por casa. Por ello es una buena opción intentar hacer de forma casera, y más si se hacen con el mejor pan posible. Solo necesitarás huevo, leche, canela y el pan, que puede variar según el resultado que busques.

Respecto al pan, la base esencial de la torrija, los expertos recomiendan que al pan sea de un día anterior o de varios. De hecho, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aconsejan: "tradicionalmente se elaboran con pan duro de varios días, pues es necesario conseguir combinar la suavidad del pan empapado en leche, con la firmeza necesaria para que las torrijas puedan rebozarse y freírse sin deshacerse. Si usamos el del día absorberá menos leche, tendrá menos sabor, y además, se romperá con más facilidad y será difícil de manejar".

Un pan perfecto para hacer unas torrijas diferentes. / PIXABAY

Elige este pan para unas torrijas de nivel

Hay chefs de alta fama y respetados en la gastronomía española que elaboran sus torrijas con un toque algo diferente. Y es que el pan que eligen es el brioche, que destaca por su sabor dulce y su esponjosidad. Puedes encontrar esta versión en diferentes propuestas de Madrid como la deliciosa de Isabel Mestre o las de Ricardo y Puy Vélez.

Las de Isabel Mestre son naturales y están elaboradas con productos de calidad, con un corte grueso y un excelente sabor y las de los pasteleros de Moulin Chocolat también están cuidadas al máximo y apuestan por la versión de pan brioche.

No es casualidad que los chefs expertos con larga trayectoria elijan este pan, y es que el uso del brioche es una buena opción para probar en casa y sorprender a familia o amigos en este momento tan especial del año, con un toque diferente.