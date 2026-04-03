SUCESOS
Dos ancianos heridos graves y tres leves tras un choque entre dos turismos en la AP-6, en Guadarrama
El accidente en la AP-6, que involucró a dos vehículos, obligó a los bomberos a excarcelar a una persona y provocó importantes retenciones en el sentido de salida hacia Madrid
Dos personas ancianas han resultado heridas graves y tres heridas leves en el impacto entre dos turismos en la autovía AP-6 en el kilómetro 48 del sentido salida de Madrid en el municipio de Guadarrama.
La primera llamada al centro de emergencias se ha producido en torno a las 10.30 horas de este viernes en la que han avisado de un choque en el que estaban implicados dos vehículos, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Al lugar han acudido Bomberos de la Comunidad de Madrid, efectivos de Summa112 y Guardia Civil. Los bomberos han excarcelado a una de las personas que estaba atrapada en uno de los turismos implicados y posteriormente, efectivos sanitarios les ha atendido y finalmente han trasladado a hospitales de la región.
En concreto, en el primer turismo viajaban un matrimonio y su hija, menor de edad. Los tres son atendidos por efectivos del Summa112 y trasladados al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con pronóstico leve. La madre y la hija presentan contusiones y el padre tiene un traumatismo craneoencefálico leve y una herida en la cabeza.
En el segundo turismo implicado en el accidente viajaba un matrimonio. La mujer de 91 años presenta policontusiones y es la persona excarcelada por los bomberos. El marido de 79 años ha sido trasladado en helicóptero por el Summa112 al presentar policontusiones. Ambos son potencialmente graves y son trasladados al mismo hospital.
En este segundo vehículo viajaba también un perro que ha sido recogido por bomberos de la Comunidad y lo han llevado al Parque de Bomberos de Villalba para que sea recogido por un familiar. El animal ha resultado ileso.
Como consecuencia del accidente se ha producido un gran atasco en la zona debido a que el tráfico de salida ha quedado reducido a un carril en este punto. Guardia Civil se ha encargado de las investigaciones en torno a lo ocurrido.
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