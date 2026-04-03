Talleres de stop-motion, alpargatas y música en la programación de abril del programa 21 Distritos en Madrid

El programa 21 Distritos continuará en abril con nuevas actividades participativas de danza, música y teatro, además de un espectáculo de humor, talleres creativos y de stop-motion, títeres, flamenco, el ciclo ‘Encuentros con Altura’ y una nueva edición del festival familiar ‘21 Distrititos’.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, las propuestas llegarán este mes a Vicálvaro, Fuencarral-El Pardo, Villaverde, Arganzuela, Latina, Retiro, Moncloa-Aravaca, Villa de Vallecas y Moratalaz.

Teatro comunitario, costura y humor en los centros culturales

Una de las primeras citas será el taller Selfi, de Juan Ayala y Miguel Oyarzun, que se desarrollará del 7 al 16 de abril en el Centro Cultural Valdebernardo, en Vicálvaro. Se trata de una pieza escénica participativa sobre la adolescencia y la sociedad del espectáculo.

Durante varias jornadas, jóvenes de entre 11 y 15 años participarán en este proyecto de teatro comunitario inspirado en La sociedad del espectáculo, de Guy Debord, en el que explorarán su identidad y la compartirán con el grupo. El proceso concluirá con una muestra abierta al público el 17 de abril, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas, también en Vicálvaro.

En ese mismo distrito, la Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala acogerá el 9 de abril, a las 17.30 horas, un taller de alpargatas junto a Teresa Entretejidos.

La programación continuará el 10 de abril con Presente, un espectáculo clown de Mireia Miracle, previsto a las 18.30 horas en el Centro Cultural Alfredo Kraus, en Fuencarral-El Pardo. Ese mismo día, a las 19.00 horas, el Centro Sociocultural Santa Petronila, en Villaverde, acogerá Paloma Calle que se calle, una propuesta de humor de la madrileña Paloma Calle.

El 11 de abril, también a las 19.00 horas, este espectáculo llegará al CDI Ángel del Río, en Arganzuela. Además, ese mismo sábado, a las 18.30 horas, Javier Aranda presentará VIDA en el Centro Cultural El Madroño, en Vicálvaro.

Música, performance y piano flamenco

La programación de abril también reservará espacio para la creación musical y la tecnología. El 16 de abril, a las 18.00 horas, Band for vibes llegará a la Biblioteca Pública Municipal Aluche, en Latina, con un taller de creación musical para explorar el sonido desde el juego y el trabajo en equipo.

Un día después, el 17 de abril, a las 17.00 horas, la compañía Cangrejo Pro celebrará la performance participativa All Lele en la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas, en Retiro, en colaboración con POM Condeduque, un proyecto desarrollado por Pedagogías Invisibles.

También el 17 de abril, a las 19.00 horas, en el Centro Sociocultural Santa Petronila, en Villaverde, y el 18 de abril en el Centro Cultural El Torito, en Moratalaz, el joven artista Antón Cortés interpretará el concierto de piano flamenco A Camarón y Paco de Lucía.

A ello se sumará, el sábado, a las 11.00 horas, una propuesta que combinará la técnica del body marbling con el espectáculo de títeres Libro de aventuras en el Teatro de Títeres de El Retiro.

‘Encuentros con Altura’ regresa al Faro de Moncloa

El ciclo ‘Encuentros con Altura’ volverá este mes al Faro de Moncloa. El 20 de abril, a las 20.00 horas, la creadora y directora Rakel Camacho participará en una conversación sobre conexiones, intenciones y milagros científicos en la creación escénica.

En ese mismo escenario, el 27 de abril, a las 20.00 horas, el actor Luis Bermejo interpretará Hoy tengo algo que hacer, una obra que propone reflexionar sobre cómo la identidad, el relato personal y la organización del tiempo se construyen en torno a la necesidad de estar ocupados.

Talleres participativos en Vallecas y Moratalaz

La programación incluirá además nuevas actividades participativas en bibliotecas municipales. En Villa de Vallecas, el 22 de abril, a las 18.00 horas, el colectivo Cazapeonzas y el artista Raúl Aguirre dirigirán ¿Cuánto es para siempre?, un taller vivencial en la Biblioteca Pública Municipal Gerardo Diego que contará con interpretación en Lengua de Signos Española (LSE).

Por su parte, el 24 de abril, a las 18.00 horas, el director, músico y animador Coke Riobóo impartirá Animación reciclada, un taller participativo de stop-motion en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes, en Moratalaz.

El festival ‘21 Distrititos’ celebrará su sexta edición

La agenda de abril culminará con una nueva edición del festival familiar ‘21 Distrititos’. La sexta edición se celebrará el 25 de abril en el Recinto Ferial de Vicálvaro y el 26 de abril en el Auditorio El Espinillo, en Villaverde, en ambos casos de 11.00 a 14.00 horas.

El festival propone un fin de semana de actividades al aire libre que combinan música, teatro, instalaciones artísticas y juegos participativos, con el objetivo de ofrecer una mañana de aprendizaje, exploración y experimentación en familia.

Con esta programación, 21 Distritos mantendrá su apuesta por acercar a los barrios de Madrid propuestas de creación contemporánea, participación ciudadana y actividades para todos los públicos.