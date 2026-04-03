Madrid invertirá 200.000 euros en 13 nuevas salas snoezelen para personas dependientes y con discapacidad

La Comunidad de Madrid sumará en 2026 un total de 13 nuevas salas snoezelen en centros públicos y residencias de mayores para reforzar la atención a personas con discapacidad y en situación de dependencia. El proyecto, dotado con más de 200.000 euros, busca mejorar la estimulación sensorial y cognitiva de los usuarios mediante terapias no farmacológicas.

La medida contará con una inversión de más de 200.000 euros por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Estos espacios se instalarán en nueve centros públicos dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social. En concreto, estarán ubicados en los centros ocupacionales Ángel de la Guarda y Juan de Austria, en Madrid capital, y en el Juan Ramón Jiménez de Leganés. También se implantarán en los centros para personas con discapacidad intelectual Dos de Mayo y Mirasierra, en Madrid, así como en los recursos de Arganda, Getafe y Reina Sofía, en San Martín de Valdeiglesias.

Además, el Ejecutivo autonómico dotará con este equipamiento a varias residencias públicas de mayores en la capital: Peñuelas —que contará con dos salas—, Usera y Madrid Sur.

Mejora de la atención y el bienestar

Las salas snoezelen están diseñadas para favorecer la estimulación sensorial mediante sistemas de iluminación, sonido y vibración en entornos controlados y relajantes. Su uso permite trabajar capacidades como la atención, la memoria o la resolución de problemas.

Asimismo, estos espacios facilitan la labor de profesionales y familiares al mejorar la comunicación con los usuarios y ayudar en la gestión emocional durante los cuidados. También actúan como una terapia no farmacológica, contribuyendo a reducir la necesidad de medicación.

La iniciativa se enmarca en el plan de equipamiento tecnológico de residencias públicas impulsado por el Gobierno regional el pasado año. Este programa, dotado con más de 17 millones de euros, contempla la incorporación de más de 4.300 dispositivos.

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Entre ellos destacan 1.685 camas superbajas y distintos equipos orientados a la estimulación sensorial y cognitiva, con el objetivo de mejorar la atención y la rehabilitación de los usuarios en la red pública.