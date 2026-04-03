Viernes Santo en Alcalá de Henares: Medinaceli, La Soledad y el Santo Entierro recorren el centro histórico

Alcalá de Henares celebra este Viernes Santo una de las jornadas más destacadas de su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, con las procesiones de las cofradías de Medinaceli, La Soledad y el Santo Entierro por calles y plazas del centro histórico.

El programa comenzará a las 17:00 horas con los actos litúrgicos de los Santos Oficios de la Pasión del Señor en la Catedral Magistral. A partir de ahí, el casco histórico complutense acogerá tres de los desfiles procesionales más relevantes del calendario.

La primera salida será a las 19:00 horas con la Procesión Trinitaria, a cargo de la Cofradía Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli y María Santísima de La Trinidad de Alcalá de Henares.

La procesión contará con los tronos de Jesús de Medinaceli y de María Santísima de la Trinidad, acompañada por San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. La salida volverá a realizarse desde el Antiguo Colegio de San Ciriaco y Santa Paula, conocido como Colegio de Málaga.

El recorrido discurrirá por las calles Colegios, Trinidad, Cárcel Vieja y Santa María la Rica, para continuar por la Plaza de Santa María la Rica y las calles Empecinado, Escritorios y Santa Úrsula, antes de concluir de nuevo en la calle Colegios, en el Colegio de Málaga. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Jesús de Medinaceli de Alcalá.

Media hora después, a las 19:30 horas, partirá desde la parroquia de Santa María la Mayor, en la calle Libreros, la procesión de la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de María Santísima de La Soledad Coronada, Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo y San Juan Evangelista Alcalá.

El itinerario incluirá las calles Libreros y Beatas, la Plaza de San Diego, la calle Bustamante de la Cámara, la Plaza de Cervantes y las calles Cerrajeros, Ramón y Cajal, Mayor, Imagen, Santiago y Tinte, para regresar de nuevo a Libreros y entrar otra vez en la parroquia de Santa María la Mayor.

La Cofradía de La Soledad fue fundada a comienzos del siglo XVI y la Virgen fue coronada canónicamente en el año 2000. En esta ocasión, el acompañamiento musical estará a cargo de la Capilla Musical Sagrado Descendimiento y la Banda de Palio de Juventudes Musicales de Alcalá.

El Santo Entierro cerrará la jornada con la procesión del Silencio

La jornada concluirá a partir de las 23:00 horas con la procesión del Silencio, protagonizada por la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores.

La salida tendrá lugar desde la Catedral Magistral y el recorrido pasará por la Plaza de los Santos Niños, las calles Mayor, Cervantes y Santiago y la Plaza de Palacio, para continuar por la calle San Juan, regresar a la Plaza de los Santos Niños y retornar finalmente a la Catedral Magistral.

La procesión estará acompañada por los tambores de la Agrupación Musical Sones de Tajuña. En la Catedral Magistral se completarán además los actos litúrgicos del Viernes Santo con la Solemne Vigilia Pascual, también prevista a partir de las 23.00 horas.

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Visita a las imágenes durante el día

Durante toda la jornada se podrán visitar las imágenes en sus tronos en horario ininterrumpido hasta una hora antes del inicio de cada procesión, en una de las citas con mayor participación y afluencia de público de la Semana Santa de Alcalá de Henares.