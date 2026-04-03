SUCESOS
Un hombre de 58 años herido grave tras un atraco con arma blanca en su tienda de Getafe
El propietario de una tienda de alimentación en Getafe fue apuñalado en el hemitórax durante un intento de atraco en la noche del Viernes Santo, siendo trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave
Un hombre de 58 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir un intento de atraco en su tienda de alimentación situada en el centro de Getafe, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El suceso tuvo lugar la noche de este Viernes Santo, poco antes de la 1.00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de lo ocurrido en un establecimiento de la calle Polvoranca, muy próximo al Ayuntamiento.
A su llegada, los sanitarios del SUMMA 112 atendieron al propietario del negocio, que presentaba heridas por arma blanca en el hemitórax izquierdo y derecho. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre.
El presunto agresor, también herido
Los agentes de Policía comprobaron las cámaras de seguridad del establecimiento y vieron al presunto autor, un hombre de 20 años y nacionalidad española, y a la víctima forcejeando en el momento en el que el joven intentaba presuntamente perpetrar el robo.
Tras una batida por la zona, muy cerca del lugar, en la calle Murillo, los agentes localizaron al joven, que fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con violencia.
Los efectivos del SUMMA 112 le atendieron al presentar heridas en mano derecha y cabeza, y fue trasladado con carácter leve al hospital de Getafe, donde permanece en custodia policial.
Investigación en curso
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. En el operativo también ha colaborado la Policía Local de Getafe.
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