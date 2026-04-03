La Guardia Civil rescata a dos senderistas madrileños atrapados en una zona escarpada del Moncayo en Zaragoza

La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas madrileños que quedaron enriscados en el Parque Natural del Moncayo, en Zaragoza, cuando realizaban una ruta de ascenso por este paraje.

El aviso se recibió a las 18:35 horas de este jueves en la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062), después de que se alertara de que dos personas no podían continuar la actividad en la zona comprendida entre Collado Castilla y Peña Nariz.

Tras la llamada, se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Tarazona. Los especialistas se desplazaron en vehículo hasta el aparcamiento de Haya Seca, próximo al Santuario del Moncayo, y desde allí iniciaron la aproximación a pie.

Antes de alcanzar a los senderistas, los agentes contactaron con ellos por teléfono para concretar al máximo su ubicación, darles instrucciones y tratar de calmarlos ante la situación de nerviosismo en la que se encontraban.

Sin crampones, piolet ni guantes térmicos

Los especialistas del GREIM tardaron unos 40 minutos en llegar hasta ambos excursionistas, en un recorrido a pie por terreno nevado y con condiciones meteorológicas adversas: rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, temperatura de cinco grados bajo cero y visibilidad reducida.

Aunque no presentaban lesiones físicas, sí acusaban el frío. Según ha informado la Guardia Civil, no llevaban la ropa ni el material deportivo necesario para avanzar en esas condiciones, como guantes térmicos, crampones o piolet.

Una vez localizados, los agentes les facilitaron guantes térmicos, bebida caliente y comida. Después, les colocaron un arnés para iniciar el descenso mediante técnicas de progresión y guía con cuerda corta. También fue necesario el uso de frontales ante la falta de luz por la caída de la noche.

Archivo - Sierra del Moncayo desde el Monasterio de Veruela. / EUROPA PRESS. - Archivo

Con este sistema de seguridad, ambos fueron acompañados hasta el aparcamiento de Haya Seca, donde tenían estacionado su vehículo. El operativo finalizó a las 22:00 horas.

Los rescatados son un hombre de 27 años y una mujer de 22, ambos vecinos de Madrid. Ninguno de los dos precisó asistencia sanitaria, ya que no sufrían lesiones.

Recomendaciones para salidas a la montaña

Tras esta intervención, la Guardia Civil ha insistido en la importancia de preparar con antelación cualquier actividad en montaña. Entre sus recomendaciones figuran consultar la previsión meteorológica y el riesgo de aludes, planificar la ruta en función del nivel físico y técnico de los participantes y llevar equipamiento adecuado.

También aconseja portar ropa térmica, calzado apropiado, piolet y crampones en rutas con nieve o hielo, además de frontal o linterna y el teléfono móvil con la batería cargada, a ser posible con una batería portátil adicional.

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Asimismo, recuerda que el grupo mínimo ideal para practicar deporte en montaña es de tres personas y subraya la conveniencia de informar a un familiar sobre el itinerario previsto y la hora aproximada de regreso.