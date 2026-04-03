El Gobierno regional promueve el bienestar de los mayores con actividades culturales y sociales como los talleres de Semana Santa

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha iniciativas para acercar las tradiciones de Semana Santa a las personas mayores a través de talleres participativos. En este contexto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este viernes la residencia Amavir Pozuelo, en Pozuelo de Alarcón, donde ha participado en un taller de elaboración de torrijas junto a los propios usuarios del centro.

La Comunidad de Madrid acerca la Semana Santa a los mayores con un taller de elaboración de torrijas dentro de su programa de envejecimiento activo / Comunidad de Madrid

La actividad forma parte de los programas de envejecimiento activo impulsados por el Ejecutivo autonómico, cuyo objetivo es fomentar la participación de los mayores y promover su bienestar mediante propuestas culturales y sociales vinculadas a fechas señaladas.

Durante la visita, Dávila ha destacado "esta experiencia, que nos acerca a tradiciones tan propias de estos días y refuerza el espíritu de convivencia y participación". Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional "por ofrecer espacios confortables para nuestros mayores y una atención integral que responda a sus necesidades, permitiéndoles vivir donde deseen".

La Comunidad de Madrid acerca la Semana Santa a los mayores con un taller de elaboración de torrijas dentro de su programa de envejecimiento activo. / Comunidad de Madrid

Recursos y plazas en la residencia

La residencia Amavir Pozuelo dispone de 180 plazas residenciales, de las cuales 63 están financiadas por la Administración madrileña. Además, cuenta con 40 plazas de atención diurna, con 20 de carácter público.

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En total, la Comunidad de Madrid destina 1,6 millones de euros anuales al mantenimiento de este centro, dentro de su red de recursos para la atención a personas mayores.