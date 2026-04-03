CÓMO HACER TORRIJAS
El Gobierno regional promueve el bienestar de los mayores con actividades culturales y sociales como los talleres de Semana Santa
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha participado en un taller de torrijas en la residencia Amavir Pozuelo, como parte de las iniciativas de la Comunidad de Madrid para acercar la Semana Santa a los mayores
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha iniciativas para acercar las tradiciones de Semana Santa a las personas mayores a través de talleres participativos. En este contexto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este viernes la residencia Amavir Pozuelo, en Pozuelo de Alarcón, donde ha participado en un taller de elaboración de torrijas junto a los propios usuarios del centro.
La actividad forma parte de los programas de envejecimiento activo impulsados por el Ejecutivo autonómico, cuyo objetivo es fomentar la participación de los mayores y promover su bienestar mediante propuestas culturales y sociales vinculadas a fechas señaladas.
Durante la visita, Dávila ha destacado "esta experiencia, que nos acerca a tradiciones tan propias de estos días y refuerza el espíritu de convivencia y participación". Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional "por ofrecer espacios confortables para nuestros mayores y una atención integral que responda a sus necesidades, permitiéndoles vivir donde deseen".
Recursos y plazas en la residencia
La residencia Amavir Pozuelo dispone de 180 plazas residenciales, de las cuales 63 están financiadas por la Administración madrileña. Además, cuenta con 40 plazas de atención diurna, con 20 de carácter público.
En total, la Comunidad de Madrid destina 1,6 millones de euros anuales al mantenimiento de este centro, dentro de su red de recursos para la atención a personas mayores.
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