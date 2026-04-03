Giro radical del tiempo en Madrid: de 28 grados a un brusco descenso térmico en pocos días

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado en la Comunidad de Madrid apunta a cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en la Sierra durante las horas centrales del día.

Las temperaturas continuarán en aumento y los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente este. El ambiente será suave en el conjunto de la región, con máximas que llegarán a los 25 grados en Madrid capital y a los 26 en municipios como Alcalá de Henares y Aranjuez.

Máximas de hasta 26 grados en la región

Los termómetros oscilarán entre los 10 y los 25 grados en Madrid; entre los 7 y los 26 grados en Alcalá de Henares; entre los 7 y los 26 grados en Aranjuez; entre los 8 y los 24 grados en Collado Villalba; entre los 9 y los 25 grados en Getafe, y entre los 7 y los 25 grados en Navalcarnero.

Extraordinario descenso térmico en la capital

Tras este repunte térmico del fin de semana, la evolución prevista para los próximos días anticipa un cambio notable en la capital. Las temperaturas máximas pasarán de 25 grados el sábado a 27 el domingo y 28 el lunes, antes de iniciar un acusado descenso desde el martes.

Según esa tendencia, Madrid capital bajará hasta los 24 grados el martes, se desplomará hasta los 13 el miércoles y apenas repuntará hasta los 16 el jueves. También las mínimas caerán con fuerza, desde los 14 grados previstos el lunes hasta los 8 el miércoles y los 6 el jueves.

Noticias relacionadas

De este modo, la próxima semana estará marcada por un extraordinario descenso térmico en la capital, que romperá con el ambiente casi veraniego del arranque de semana.