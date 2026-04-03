La exposición gratis que recupera el Debod más desconocido y entra en sus últimos días en Madrid

En pleno distrito de Latina, el Museo de San Isidro acoge hasta el 5 de abril de 2026 una exposición que revisa el origen del Templo de Debod antes de su llegada a la capital. Bajo el título Debod 1954-1964, la muestra reúne documentos, fotografías y materiales que permiten reconstruir el estado del monumento cuando aún se encontraba en la isla de Elefantina, en Egipto, antes de su traslado a Madrid en 1968.

La propuesta pone el foco en una década clave para entender la transformación del templo. A partir de archivos nacionales e internacionales, se presentan imágenes inéditas y registros gráficos que muestran tanto la estructura original como su contexto. Junto al edificio, cobra protagonismo el entorno social: las comunidades que vivían en la zona y que se vieron obligadas a desplazarse tras la construcción de la Gran Presa de Asuán en los años sesenta.

Tres etapas para entender su historia reciente

El recorrido se organiza en tres bloques —La alerta, La documentación y El traslado— que detallan el proceso técnico y científico previo al desmontaje. Entre las piezas destacan fotografías históricas del templo, estudios arqueológicos del área, reproducciones de inscripciones jeroglíficas y trabajos fotogramétricos realizados en el vestíbulo y la capilla central por el Instituto Geográfico Nacional de Francia.

La exposición también incorpora objetos etnográficos nubios recopilados entre 1960 y 1965 por la Misión Española en Nubia, en el marco de la campaña internacional promovida por la UNESCO para proteger templos y poblaciones afectadas por la presa. A estos materiales se suman estudios de la Universidad Americana de El Cairo centrados en comunidades como la de los kenuz, cuyos habitantes residían en el entorno de Debod antes de su desplazamiento.

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En su recta final, la muestra ofrece una oportunidad concreta para redescubrir el templo desde una perspectiva menos habitual: no como icono turístico, sino como pieza arqueológica vinculada a un territorio y a una población concreta. Puede visitarse de martes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas, con entrada gratuita, lo que facilita una última aproximación a la historia previa de uno de los enclaves más fotografiados de Madrid.