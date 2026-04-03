TRÁFICO EN MADRID
El SUMMA 112 traslada a cinco heridos a centros sanitarios tras un accidente en la AP-6 sentido salida de Madrid
El choque, en sentido salida de Madrid, provoca importantes retenciones y obliga a excarcelar a una de las víctimas
Cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la AP-6, a la altura del kilómetro 48 en sentido salida de Madrid, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El siniestro, en el que se han visto implicados dos turismos, ha provocado además importantes retenciones de tráfico, generando un gran atasco en este punto de la vía.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SUMMA 112, que han atendido a los heridos y han procedido al traslado de cinco personas a centros sanitarios.
En las labores de rescate han intervenido los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han tenido que excarcelar a una de las víctimas atrapadas en el interior de uno de los vehículos.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
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