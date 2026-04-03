Cannabinoides sintéticos, piperazinas, catinonas..., las nuevas drogas detectadas en Madrid: "Hemos hallado hasta 10 sustancias en la analítica de una sola persona"

Cannabis, anfetaminas, metanfetaminas y cocaína continúan siendo las drogas más consumidas en Madrid, pero los expertos vienen advirtiendo de la detección de nuevas sustancias. En julio de 2025 las Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local y de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmaron un protocolo de actuación para identificar la presencia de nuevas sustancias psicoactivas en pacientes que ingresan en urgencias. En ocasiones presentan efectos que hacen sospechar de abuso de drogas, pero no se logra detectar qué tipo de sustancia es. En esos casos, en virtud de este protocolo, se remiten muestras al laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

Hasta ocho nuevos estupefacientes se han detectado de esta forma, según informa la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local del Gobierno regional. Una vez detectadas, se advierte a la red de salud pública para que esta la notifique al sistea español de alerta temprana, y este a su vez al europeo, y que esa sustancia pase a ser fiscalizada.

"A veces no son tanto nuevas sustancias como modificaciones estructurales o moleculares dentro de una sustancia ya conocida o son novedosas a la hora de combinarlas", señala el doctor Eduardo Andreu, director del IMLCF. "Pero en general podemos clasificar estas nuevas sustancias psicoactivas en seis grupos: fenetilaminas, triptaminas, piperazinas, catinonas, cannabinoides sintéticos y otro grupo heterogéneo de sustancias que imitan los efectos de la cocaína o la morfina pero con mayor intensidad".

En general, los efectos son de tipo euforizante y estimulante, empatizante, alucinógeno o sedante. Los cannabinoides sintéticos, por ejemplo, sustancias fabricadas en laboratorio químicamente similares a sustancias que se encuentran en la planta de cannabis y que se consumen buscando sensaciones de relajación, ánimo elevado o alteración de la percepción similares que se asocian a fumar hachís o marihuana, suelen resultar más potentes y tóxicos y a menudo derivan en ataques epilépticos, convulsiones, psicosis y dependencia.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) ha identificado más de 280 cannabinoides sintéticos, que se comercializan a veces impregnados en plantas naturales para fumar como el cannabis, otras en formato líquido para cigarrillos electrónicos o beber como infusión o incluso en forma de gominolas. Con nombres como Spice, Yucatán Fire o Pescao, entre los efectos adversos más reportados se encuentran ansiedad, náuseas, paranoias y taquicardia.

También extendidas están las catinonas sintéticas o las piperazinas. Las primeras se relacionan con el khat, planta cuyas hojas se mastican en zonas de África Oriental y de la península Arábiga, pero son sustancias de laboratorio. Se las llama de distintas maneras, sales de baño, CMC, flakka, miau-miau, mefedrona... Esta última se utiliza en contextos sexuales, en prácticas de chemsex por sus efectos euforizantes, pero cuenta entre las reacciones adversas sudoración, hipertermia, taquicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, anorexia, convulsiones, bruxismo, cefaleas, ansiedad, insomnio, alucinaciones visuales o auditivas, consumo compulsivo, y dependencia.

Las piperazinas, por su parte, comprimidos en ocasiones vendidos como éxtasis y con nombres como Tiburón o marcas comerciales como Lacoste, Mitsubishi, Versace o Rolls-Royce, presentan propiedades estimulantes y alucinógenas con reacciones como náuseas, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, daño renal o reacciones de pánico.

"El primer riesgo que entrañan es que son sustancias cuyo consumo no está regulado por la administración sanitaria", relata Andreu. "Se difunden a través de las nuevas tecnologías, sin control sanitario, entre personas habitualmente muy jóvenes, mayoritariamente hombres, que, además, combinan en multitud de ocasiones. Una de las cosas que nos ha sorprendido es el policonsumo tan abundante que hay entre la población que acude a urgencias. Nos llama la atención la cantidad de sustancias que detectamos muchas veces en una sola persona, en una sola muestra. Hay pacientes que tienen cinco, seis, siete o 10 sustancias detectadas en una sola analítica, en una sola determinación".

Dos casos de consumo de fentanilo

Supone un elevado factor de riesgo, porque como aclara el director del IMLCF, "si tomamos un antidepresivo junto con un ansiolítico, farmacológicamente podemos saber cuáles son las interacciones, hay un prospecto y sabeos si podemos tomar un medicamento con otro. En estos casos no disponemos de un prospecto, no sabemos si la cocaína con un cannabinoide y en qué dosis va a producir una sintomatología u otra. Y eso es un peligro".

Entre las sustancias detectadas por el IMLCF está también el fentanilo, pero de manera muy esporádica. "Durante este año solo hemos detectado fentanilo en dos casos, los dos en hombres", revela Andreu. "En España es algo muy anecdótico, no estamos al nivel de otros países, en los que se habla de epidemia. Aquí el fentanilo es algo bastante restringido".

Hasta ahora muchos de estos estupefacientes escapaban del radar en los servicios de urgencias porque no se dispone de los mismos medios que en el Instituto de Medicina Legal. Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local se apunta a la adquisición de un cromatógrafo de alta sensibilidad de 600.000 euros que permite captar estos compuestos. "Es posiblemente la tecnología más moderna y precisa que está ahora mismo en el mercado", asegura Andreu, quien también resalta el alto nivel de los profesionales que trabajan en el IMLCF.

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De momento, el protocolo con la Consejería de Sanidad solo alcanza a los pacientes de Urgencias de cuatro hospitales públicos de la región: el Puerta de Hierro Majadahonda, La Paz, Infanta Leonor y el Hospital Universitario de Getafe. Próximamente se sumará el 12 de Octubre. Y paulatinamente se irá incorporando todo el sistema hospitalario de la Comunidad de Madrid.