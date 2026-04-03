Necesidad y urgencia: así operan las estafas de alquiler y venta de vivienda que crecen al calor de la crisis habitacional en Madrid

La tensión del mercado inmobiliario madrileño, con precios disparados y una oferta escasa, se ha convertido en el terreno abonado para otro negocio en auge: las estafas vinculadas a falsas ofertas de alquiler y compraventa de viviendas. Cada vez son más frecuentes estos fraudes en plataformas digitales de anuncios, donde los delincuentes se aprovechan de la prisa y la necesidad de quienes buscan casa para arrancarles una fianza, una reserva o un primer pago por inmuebles que, en realidad, no existen o no están disponibles.

La mecánica se repite con distintas variantes. El supuesto arrendador o vendedor publica un anuncio aparentemente normal en una plataforma conocida, ofrece una vivienda atractiva y presiona para cerrar la operación cuanto antes. A partir de ahí, desplaza la conversación fuera de la web, hacia canales más rápidos como WhatsApp o Telegram, y exige un pago inmediato para “asegurar” el piso antes de enseñarlo o formalizar contrato alguno. Detrás de estos engaños, alerta el despacho especializado PenalTech, se suelen encontrar estructuras bien organizadas. “Ya no se trata de fraudes rudimentarios, sino de operaciones organizadas en las que intervienen varias personas con roles definidos”, señala Fran Peláez, el director de la firma.

Para muestra, dos sentencias recientes: una de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 12 de febrero de 2026, confirmó la condena por una estafa relacionada con un falso anuncio de alquiler de una habitación en Madrid que acabó con un pago de 200 euros por Bizum. La otra, de la Audiencia Provincial de Madrid, de 15 de diciembre de 2025, ratificó una pena de nueve meses de prisión por un fraude en el que la acusada facilitó su cuenta bancaria para recibir 1.200 euros por la supuesta reserva de un inmueble inexistente en Parla. Los dos casos, según PenalTech, reflejan un patrón cada vez más común: anuncios verosímiles, sensación de urgencia, pagos inmediatos y desaparición del interlocutor en cuanto entra el dinero.

Las señales de alarma suelen ser bastante reconocibles. La primera es un precio muy por debajo del mercado, pensado para atraer a la víctima deprisa. A eso se suma con frecuencia la excusa de que el propietario está en el extranjero y no puede enseñar la vivienda en persona; la negativa a aportar documentación verificable y unas fotografías “excesivamente perfectas” o copiadas de otros anuncios. Todo ello se combina con una mezcla de cercanía y urgencia: los estafadores “responden rápido y muestran disponibilidad total”, pero al mismo tiempo aseguran que hay otros interesados y que el piso se cerrará en cuestión de horas. “Cuando concurren dos o más de estas señales, es muy probable que estemos ante un fraude”, advierte Peláez.

Pese a todo, el fraude suele colar porque se aprovecha de la creciente desesperación por encontrar vivienda en una ciudad donde cada anuncio atractivo parece durar apenas unos minutos. Jóvenes, estudiantes, trabajadores desplazados o familias con necesidad urgente de mudarse figuran entre los perfiles más vulnerables. Según Peláez, “el principal error de las víctimas es confiar en la apariencia de legitimidad del anuncio”. Que un piso esté publicado en una plataforma conocida, insiste, no garantiza en absoluto que sea auténtico.

Para protegerse, este experto recomienda no realizar nunca pagos sin haber comprobado antes la existencia real del inmueble y la identidad del anunciante. Eso implica exigir una visita presencial o, al menos, una videollamada en tiempo real desde la vivienda; verificar la titularidad en el Registro de la Propiedad; desconfiar de documentos remitidos sin posibilidad de contraste, y evitar sistemas de pago inmediatos o sin protección. También aconseja utilizar métodos de pago rastreables, precisamente porque facilitan una reacción posterior si el dinero llega a transferirse.

¿Y qué debe hacer quien ya ha caído? La clave, insiste el despacho, es actuar en horas, no en días. Hay que guardar el anuncio, recopilar las conversaciones, conservar justificantes de pago, números de teléfono, perfiles y cualquier documento enviado por el supuesto anunciante, y presentar denuncia cuanto antes. Esa rapidez puede ser decisiva para bloquear cuentas o seguir el rastro del dinero antes de que desaparezca.

Más allá de la precaución individual, PenalTech reclama también un papel más activo de las plataformas de anuncios, con mejores filtros de verificación, detección de patrones sospechosos, canales de denuncia ágiles y una colaboración más estrecha con las autoridades.