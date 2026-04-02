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SEMANA SANTA 2026

Última hora de la Semana Santa en Madrid 2026 | La procesión de la Soledad y el encuentro con el Cristo Yacente: eje del Sábado Santo en Madrid

Este año, Madrid cuenta con más de una treintena de procesiones para que tanto locales como turistas puedan disfrutar con entusiasmo la Semana Santa

Nuestra Señora de los Dolores procesiona el Viernes Santo junto al Medinaceli de Madrid

Nuestra Señora de los Dolores procesiona el Viernes Santo junto al Medinaceli de Madrid

Europa Press

Victoria Saulyak

Miriam Anguita

Madrid

El espíritu de la Semana Santa ya se respira en Madrid. Desde las grandes procesiones del centro histórico con recorridos por enclaves como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor hasta las propuestas culturales y religiosas en distritos como Barajas, Villaverde, Retiro, Usera o Villa de Vallecas, la capital ofrece un completo calendario de actividades para todos los públicos.

Este año, Madrid cuenta con más de una treintena de procesiones para que tanto locales como turistas puedan disfrutar con entusiasmo la Semana Santa. Ahora, aunque las procesiones sean el evento más esperado de estas fechas, lo cierto es que no hay de dejar de disfrutar del resto de actividades que ha preparado la ciudad.

Conciertos de música sacra, exposiciones, tamborradas y propuestas gastronómicas, son algunos de los eventos a los que puedes acudir para conocer de otra forma la Semana Santa.

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A continuación, puedes seguir en directo el programa de la Semana Santa en Madrid, con la procesiones, actos religiosos y actividades correspondientes cada día.

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