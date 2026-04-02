Última hora de la Semana Santa en Madrid 2026 | La procesión de la Soledad y el encuentro con el Cristo Yacente: eje del Sábado Santo en Madrid

El espíritu de la Semana Santa ya se respira en Madrid. Desde las grandes procesiones del centro histórico con recorridos por enclaves como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor hasta las propuestas culturales y religiosas en distritos como Barajas, Villaverde, Retiro, Usera o Villa de Vallecas, la capital ofrece un completo calendario de actividades para todos los públicos.

Este año, Madrid cuenta con más de una treintena de procesiones para que tanto locales como turistas puedan disfrutar con entusiasmo la Semana Santa. Ahora, aunque las procesiones sean el evento más esperado de estas fechas, lo cierto es que no hay de dejar de disfrutar del resto de actividades que ha preparado la ciudad.

Conciertos de música sacra, exposiciones, tamborradas y propuestas gastronómicas, son algunos de los eventos a los que puedes acudir para conocer de otra forma la Semana Santa.

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A continuación, puedes seguir en directo el programa de la Semana Santa en Madrid, con la procesiones, actos religiosos y actividades correspondientes cada día.

Miguel López-Valverde defiende el valor de las tradiciones en la procesión de El Encuentro de Móstoles La Comunidad de Madrid ha respaldado este domingo la procesión de El Encuentro de Móstoles, uno de los actos más representativos de la Semana Santa del municipio, declarada fiesta de Interés Turístico regional. En la cita ha participado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, que ha acompañado a los vecinos y al alcalde de la localidad en esta celebración del Domingo de Resurrección. [Lee la noticia completa AQUÍ]

Así se vive la Semana Santa en Madrid

López-Valverde asistirá en Móstoles a la procesión del Encuentro, Fiesta de Interés Turístico Regional El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, asistirá este domingo a las 10:00 horas en Móstoles a la procesión de El Encuentro, uno de los actos más destacados de la Semana Santa del municipio. La procesión, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, reúne cada año a miles de vecinos y visitantes en torno a una de las escenas más simbólicas de estas celebraciones: el momento en el que se encuentran las imágenes del Cristo Resucitado y la Virgen de la Soledad. La cita forma parte de los actos tradicionales de la Semana Santa mostoleña y se ha consolidado como uno de los principales reclamos de estas fechas en la localidad.

La Tamborrada de Resurrección volverá a recorrer el centro de Madrid el Domingo Santo La Plaza Mayor de Madrid volverá a ser el escenario de la tradicional Tamborrada de Resurrección con la que la ciudad cierra cada año los actos de la Semana Santa. La celebración tendrá lugar el Domingo Santo, 5 de abril de 2026. La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo organiza esta cita en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en una jornada que conmemora la resurrección de Cristo y que se ha consolidado como uno de los actos más reconocibles del calendario religioso madrileño. La tamborrada estará protagonizada por la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza, encargada de poner sonido al cierre de la Semana Santa en el centro de la capital. Itinerario de la Tamborrada de Madrid 2026 El recorrido de la Tamborrada de Resurrección discurrirá por varios puntos del centro histórico de Madrid. El itinerario previsto es el siguiente: Plaza Conde de Miranda, calle Puñonrostro, calle San Justo, calle del Cordón, plaza de la Villa, calle Mayor, calle Ciudad Rodrigo y Plaza Mayor. Con este recorrido, Madrid pondrá el punto final a su programación de Semana Santa de 2026 con una de sus tradiciones más simbólicas y con mayor arraigo en el casco histórico.

Madrid cierra la Semana Santa con la procesión de la Resurrección este domingo 5 de abril Madrid afronta el tramo final de su Semana Santa con dos de las citas más señaladas del calendario religioso. El domingo, 5 de abril, la capital cerrará las celebraciones con la procesión de la Resurrección, que pone el broche a estos días de actos litúrgicos y recorridos penitenciales.

Procesiones Sábado Santo en Madrid: 'Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo' La procesión de la Soledad, uno de los actos más tradicionales del Sábado Santo en Madrid, ha partido este sábado a las 16:00 horas desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. El desfile, que incluye el encuentro con el Cristo Yacente, ha servido para cerrar la Semana Santa madrileña tras varios años en los que no pudo celebrarse con normalidad por el mal tiempo. Vista de un momento de la procesión de la Soledad y el Desamparo este Sábado Santo en Madrid. / EFE/ Borja Sánchez-Trillo Durante la jornada, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal de Centro, Carlos Segura, han visitado la sede de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, entidad organizadora, donde han realizado una ofrenda floral ante las imágenes. Vista de un momento de la procesión de la Soledad y el Desamparo este Sábado Santo en Madrid. / EFE/ Borja Sánchez-Trillo [Lee AQUÍ la noticia completa]

Ayuso rinde homenaje a la Pasión de Daganzo

Sábado Santo con la procesión de la Soledad y Desamparo La Semana Santa vive su momento de mayor esplendor este fin de semana en Madrid. Desde las grandes procesiones del centro histórico con recorridos por enclaves como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor hasta las propuestas culturales y religiosas en distritos como Barajas, Villaverde, Retiro, Usera o Villa de Vallecas, la capital ofrece una amplia programación para disfrutar de estos días. Hoy será el turno para la procesión de la Soledad y Desamparo. [Lea la noticia completa]

Las calles de Madrid han despedido este Viernes Santo con la imagen que mejor resume la devoción de la capital: Jesús de Medinaceli avanzando lentamente entre filas de nazarenos, cirios encendidos y aceras repletas de fieles. Desde mucho antes de la salida, la plaza de Jesús ya anticipaba que no iba a ser una tarde cualquiera. Vista de un momento de la procesión del Jesús Nazareno de Medinaceli este viernes, en la basílica de Jesús de Medinaceli en Madrid. / EFE Había familias, turistas, devotos de toda la vida y madrileños que cada año regresan al mismo punto para ver pasar una de las procesiones más multitudinarias de la ciudad que ha vuelto a reunir a miles de fieles y curiosos desde la plaza de Jesús hasta la Puerta del Sol, la calle Alcalá y la plaza de Canalejas. [Lee AQUÍ la noticia completa]