Ocho emblemáticas procesiones tomarán las calles de Madrid este Viernes Santo: Jesús Nazareno de Medinaceli, María de los Siete Dolores, Santo Entierro...

El momento más destacado de la Semana Santa ha llegado. Si bien las procesiones de los días anteriores servían a locales y turistas para hacerse una idea de lo que estaba por venir, lo cierto es que ello se queda corto cuando se conoce la programación para el Jueves, Viernes, Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

Las marchas más importantes se desarrollan durante estos días, con varias salidas imprescindibles que hacen que Madrid se convierta en un auténtico hervidero de gente durante las horas en las que transcurren. A continuación, la programación detallada para el Viernes Santo en Madrid.

Actos religiosos el Viernes Santo en Madrid

Antes de comenzar con las procesiones, la Comunidad prepara una serie de actos religiosos en diferentes puntos de la ciudad. Una de ellas es la Hora Santa, que consiste en dedicar una hora a la adoración de Jesús presente en la Eucaristía, meditando sobre su pasión y agonía en el Huerto de los Olivos.

Hora Santa en Madrid Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol Distrito: Barajas Hora: 10.00 horas

También tendrá lugar en la jornada del Viernes Santo el Vía Crucis, una devoción católica que conmemora el camino de Jesucristo hacia el Monte Calvario cargando la cruz, su crucifixión y muerte, dividido tradicionalmente en 14 estaciones o episodios. Se reza especialmente en Cuaresma y Viernes Santo para meditar sobre la pasión y redención. En Madrid, este acto tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados (Villaverde) sobre las 12.00 horas.

El recorrido será el siguiente: Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados → Parroquia de San Lucas → parque infantil → entorno del CEIP Navas de Tolosa → camino paralelo a la calle Burjasot → regreso a la parroquia.

Vía Crucis en Madrid Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados Distrito: Villaverde Hora: 12.00-14.00 horas

También se celebrará el Santo Vía Crucis, que tendrá lugar en Iglesia de San Pedro Apóstol (Barajas) a las 12.00 horas. Después, sobre las 17.00 horas en la Catedral de la Almudena tendrá lugar la Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, un acto litúrgico que recuerda la crucifixión de Cristo.

A esa misma hora se celebrarán los Santos Oficios, un acto litúrgico que conmemora la Pasión y Muerte de Jesús, sin celebrar la Eucaristía. Estos se caracterizan por el silencio, la adoración de la Cruz y la comunión, enfocándose en el sacrificio de Cristo en el Calvario.

Santos Oficios en Madrid Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol Distrito: Barajas Hora: 17.00 horas

Después será el turno del Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Esperanza, que tendrá lugar en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava (Centro) a las 17.30 horas. La imagen que participa es la del Santísimo Cristo de la Esperanza. La indumentaria prevista es de hábito negro con tercerol del mismo color; capa, cíngulo y guantes blancos en el cortejo de la Virgen, y túnica y tercerol negro en el paso del Cristo.

El recorrido será el siguiente: Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, calle Alcalá, 25 → calle Cedaceros → carrera de San Jerónimo → plaza de Canalejas → calle Sevilla → calle Alcalá → regreso a la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava.

Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Esperanza Lugar: Iglesia de la Concepción Real de Calatrava Distrito: Centro Hora: 17.30 horas

En la Parroquia San Clemente Romano tendrá lugar otro Vía Crucis sobre las 21.30 horas. El lugar exacto de la celebración es la avenida de la Felicidad, zona este de la glorieta, en la media luna. La jornada de actos religiosos cerrará con la Vigilia Pascual, celebración central del calendario litúrgico cristiano, considerada la culminación de la Semana Santa.

Vigilia Pascual Lugar: Catedral de la Almudena Distrito: Centro Hora: 22.00 horas

El Santo Entierro abrirá la jornada de procesiones del Viernes Santo

El Santo Entierro y Santísima Virgen de la Soledad abrirán la jornada procesional del Viernes Santo. El paso saldrá desde la Parroquia de San Andrés Apóstol (Villaverde) a las 19.00 horas. Procesionarán las imágenes del Cristo de la Misericordia, Cristo Yacente y María Santísima de la Soledad.

La indumentaria prevista es de hábito de sarga de color morado con antifaz morado, zapatos negros, guantes blancos y cíngulo blanco con borlones en las puntas.

Santo Entierro / ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

El recorrido será el siguiente: Parroquia San Andrés → calle Doctor Pérez Domínguez → calle Ágata → paseo de Alberto Palacios → calle de las Arenas → calle Monterde → calle de Parvillas Altas → avenida Real de Pinto → parroquia

En caso de lluvia, se optará por esta ruta: Calle Doctor Pérez Domínguez → calle Ágata → calle Doctor Martín Arévalo → avenida Real de Pinto → parroquia.

Divino Cautivo en Madrid: hora y recorrido

El Divino Cautivo saldrá desde la Catedral de la Almudena a las 18.30 horas. Procesionará la imagen de Nuestro Padre Jesús el Divino Cautivo. La indumentaria prevista es de túnica blanca, con capa y guantes del mismo color; antifaz de raso, cíngulo y botonadura de color rojo; sandalias franciscanas blancas y calcetines rojos. Además, Lucía Beltrán interpretará una saeta en la Puerta del Sol sobre las 21.15.

El recorrido será el siguiente: salida de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena → calle de Bailén → calle Mayor → calle del Sacramento → calle del Cordón → calle de Madrid → Plaza de la Villa → calle de los Señores de Luzón → plazuela de Santiago → Parroquia de Santiago y San Juan Bautista, estación de penitencia → calle de Santiago → calle de los Milaneses → calle Mayor → travesía de Bringas → calle de Ciudad Rodrigo → Plaza Mayor → calle de la Sal → calle de Postas → calle de Esparteros → calle Mayor → Puerta del Sol → calle de Carretas → plaza de Jacinto Benavente → plaza del Ángel → calle de San Sebastián → Parroquia de San Sebastián.

Procesión del 'Divino Cautivo', en Madrid / SEMANA SANTA EN MADRID

María Santísima de los Siete Dolores en Madrid: hora y recorrido

María Santísima de los Siete Dolores partirá desde la Parroquia de Santa Cruz a las 18.45 horas. La imagen que procesionará será la de María Santísima de los Siete Dolores, de Faustino Sanz Herranz (1942). La indumentaria prevista es de túnica blanca, con antifaz, fajín y guantes de color negro. Sobre las 21.00 horas en la Plaza de la Villa, José El Berenjeno interpretará una saeta.

El recorrido de la procesión será el siguiente: salida de la Parroquia de Santa Cruz → Plaza de la Provincia → calle Gerona → Plaza Mayor → calle Ciudad Rodrigo → calle Mayor → calle Milaneses → calle Santiago → plaza de Santiago → calle Requena → calle Bailén → Catedral de la Almudena → calle Mayor → calle Sacramento → calle Puñonrostro → plaza del Conde de Miranda → calle del Codo → Plaza de la Villa → calle Mayor → calle Ciudad Rodrigo → Plaza Mayor → calle de la Sal → calle Postas → calle Mayor → Puerta del Sol → calle Carretas → calle San Ricardo → calle del Correo → calle de la Paz → calle de la Bolsa → Plaza de la Provincia → calle Atocha → Parroquia de Santa Cruz.

Procesión Siete Dolores, en Madrid / ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Jesús Nazareno de Medinaceli en Madrid: hora y recorrido

El Viernes Santo será el turno de una de las procesiones más multitudinarias de la Semana Santa madrileña. Jesús Nazareno de Medinaceli saldrá desde la Basílica de Jesús de Medinaceli sobre las 19.00 horas con las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli (siglo XVII) y Nuestra Señora de los Dolores en su Mayor Soledad.

La indumentaria prevista es de túnica morada, zapatos y calcetines negros, guantes blancos y cordón amarillo con borlones, además de escapulario descubierto. Además, José El Berenjeno volverá a añadir emoción a la jornada con la interpretación de una saeta en la calle Alcalá, 16, sobre las 21.50.

El recorrido previsto de la procesión es: Basílica de Jesús de Medinaceli, plaza de Jesús, 2 → calle Duque de Medinaceli → plaza de las Cortes → carrera de San Jerónimo → Puerta del Sol → calle Alcalá → estación de penitencia junto a la Iglesia de las Calatravas → calle Sevilla → plaza de Canalejas → carrera de San Jerónimo → calle Duque de Medinaceli → plaza de Jesús → basílica.

Talla del Jesús Nazareno de Medinaceli / EUROPA PRESS

Santísimo Cristo de los Alabarderos en Madrid: hora y recorrido

El 3 de abril también será el turno del Santísimo Cristo de los Alabarderos, que saldrá desde el Palacio Real sobre las 19.00 horas. Procesionará la imagen del Santísimo Cristo de los Alabarderos, obra de Felipe Torres Villarejo (2007). Fernando Caballo pondrá el broche a la jornada con la interpretación de una saeta en la Plaza de la Villa sobre las 21.15 horas.

La indumentaria prevista es de túnica de color azul granito de la Guardia Real, con tirilla en el cuello de color rojo granito, cíngulo rojo con borlas y escudo de la congregación en el pecho; capirote rojo granito con el escudo bordado; zapato y calcetín negro y guantes blancos.

Por otro lado, el recorrido previsto es: Palacio Real → calle Mayor → Plaza de la Villa → calle Sacramento → Catedral Castrense.

Santísimo Cristo de los Alabarderos, en Madrid / ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Soledad en Madrid: hora y recorrido

El Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Soledad saldrán desde la Iglesia de San Pedro Apóstol (Barajas) a las 19.00 horas. Procesionarán las imágenes de Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo de la Expiración.

Santo Entierro en Madrid: hora y recorrido

El Santo Entierro partirá desde la Parroquia de Santa Cruz (Centro) sobre las 20.30 horas con las imágenes del Santísimo Cristo de la Vida Eterna y María Santísima de la Paz. La indumentaria prevista en el paso del Lignum Crucis es de alba blanca con escapulario y verdugo negro; en el paso del Cristo, túnica negra con antifaz rojo; y en el paso de la Virgen, túnica blanca con capa y antifaz azul.

El recorrido previsto es el siguiente: Parroquia de Santa Cruz → calle Atocha → Palacio de Santa Cruz → Plaza de la Provincia → calle Gerona → Plaza Mayor → calle de la Sal → calle Postas → calle Esparteros → calle Mayor → Puerta del Sol → calle Carretas → plaza de Jacinto Benavente → calle Atocha → Plaza de la Provincia → Palacio de Santa Cruz → calle Atocha → Parroquia de Santa Cruz.

La jornada del Viernes Santo cierra con la Procesión del Silencio

La emblemática Procesión del Silencio será la encargada de cerrar la jornada del Viernes Santo. Esta saldrá desde la Parroquia de San Sebastián Mártir (Carabanchel), sobre las 21.00 horas. Las imágenes que procesionarán serán: Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, Cristo de la Misericordia, La Piedad, Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.

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Procesión del Silencio, en Madrid / EFE

El recorrido será: plaza de la Parroquia → calle Blasón → calle Francisco Romero → calle General Ricardos → calle Monseñor Óscar Romero → plaza de la Parroquia.