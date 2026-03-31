Así es el nuevo y pionero doble máster internacional de la URJC junto a una universidad italiana

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pondrá en marcha el próximo curso un nuevo doble máster internacional en colaboración con la Università Roma Tre, una de las instituciones académicas más reconocidas de Italia. Bajo el lema "Dos ciudades, dos contextos, una formación global", este programa convertirá al actual Máster en Estudios Globales de la universidad madrileña en una doble titulación internacional.

Se trata del segundo doble título internacional de la URJC y del primero en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, según ha destacado la propia universidad. La directora del máster, Isabel Enciso, ha subrayado que esta iniciativa representa "una apertura fundamental hacia la internacionalización y un verdadero hito" para la institución, al tiempo que ha recalcado que "no se trata de un simple Erasmus".

El programa permitirá a los estudiantes obtener, en solo un año, dos titulaciones: el Máster en Estudios Globales de la URJC y el máster Strategie culturali per la cooperazione e lo sviluppo de la Università Roma Tre. La formación consta de 60 créditos ECTS y se desarrollará en dos fases: el primer cuatrimestre se cursará en la universidad de origen y el segundo en la institución de destino.

Aunque está especialmente orientado a graduados en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Economía, Historia o Derecho, el máster también estará abierto a egresados de artes, humanidades y ciencias sociales.

Para acceder a esta doble titulación, los estudiantes españoles deberán acreditar un nivel B2 de italiano, mientras que los alumnos italianos tendrán que certificar el mismo nivel de español. En cuanto al Trabajo Fin de Máster, deberá realizarse en la universidad de origen, aunque los alumnos podrán contar con la orientación de un tutor o director de la institución extranjera.

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Enciso también ha destacado que el máster mantiene colaboración con profesores del Real Instituto Elcano y que dispone de una beca de la Fundación Carolina para estudiantes latinoamericanos. Además, ha señalado que varias entidades de prestigio ya se han interesado en establecer acuerdos de colaboración para las prácticas del alumnado.