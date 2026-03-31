Taberna La Ancha aterriza en la T4 y lleva la cocina madrileña de siempre al corazón de Barajas

En un aeropuerto casi todo está pensado para seguir. Caminar rápido, mirar pantallas, calcular tiempos, despedirse o llegar corriendo a la puerta de embarque. Por eso tiene algo de pequeño lujo encontrar un lugar que, en mitad de ese ritmo, invite justo a lo contrario: parar. Esa es la idea con la que Taberna La Ancha acaba de abrir en la Terminal 4 de Barajas, donde Familia La Ancha traslada por primera vez su universo tabernero al entorno aeroportuario de la mano de Areas.

La operación no es menor. No se trata solo de una nueva apertura en el aeropuerto, sino de la llegada de uno de los apellidos más reconocibles de la cocina madrileña a un espacio de tránsito donde cada vez pesa más la gastronomía con identidad propia. En un momento en que los aeropuertos quieren parecerse menos a una sala de espera impersonal y más a una extensión de la ciudad, La Ancha juega con ventaja: pocas casas representan tan bien esa mezcla de tradición, oficio y cercanía que sigue definiendo una cierta forma de comer en Madrid.

Pincho de tortilla con callos en Taberna La Ancha T4. / Cedida

Una taberna madrileña en tierra de embarque

Ubicada junto a las puertas J y K, la nueva Taberna La Ancha ocupa 558 metros cuadrados y tiene capacidad para 166 comensales. Pero más allá de la cifra, lo importante es el gesto: llevar la lógica de la taberna a un lugar donde casi nunca se come con esa idea. El espacio, amplio y luminoso, combina madera, mármol y acero inoxidable con una atmósfera cálida que busca suavizar el ritmo del aeropuerto y ofrecer al viajero algo reconocible en mitad del tránsito.

La apertura parte del espíritu de la Taberna La Ancha del Mercado de San Antón, aunque aquí el formato se vuelve más amplio y versátil. La propuesta está pensada para acompañar al pasajero durante todo el día, desde el desayuno hasta la cena, pasando por el aperitivo, la merienda o incluso esa sobremesa improbable que a veces regala un vuelo retrasado. La clave, en cualquier caso, es mantener intacta la esencia de la casa: cocina madrileña, platos con memoria y una hospitalidad que no depende del código postal.

Del escalope Armando al bocadillo de oreja brava

La carta se apoya en varios de los grandes clásicos de Familia La Ancha, empezando por dos nombres que ya funcionan casi como marca propia: el escalope Armando y la hamburguesa San Jacoba, ambos también disponibles para llevar. A eso se suma uno de sus bocados más reconocibles, el pincho de tortilla, que aquí se acompaña además con guarniciones como callos o migas, en un guiño castizo que no intenta rebajarse por estar en el aeropuerto.

La carta reúne algunos de los bocados más reconocibles de Familia La Ancha en clave viajera. / Cedida

La oferta se completa con una selección de raciones y platos pensados para distintos ritmos de viaje: chipirones en su tinta, albóndigas, ensaladilla, guisos del día, además de cristalinos y bocadillos como el de oreja brava o el de carrillera. También hay espacio para entrantes fríos, platos de cuchara como las lentejas estofadas y postres como la ya muy reconocida tarta de queso de fismuler, otro de esos nombres propios de la casa que ayudan a redondear la experiencia.

Cristalino de carrillera en Taberna La Ancha T4. / Cedida

Hacer sentir Madrid en mitad del viaje

Lo interesante del proyecto es que no busca solo alimentar al pasajero, sino trasladar una forma concreta de estar. Esa manera tan madrileña de vivir la taberna, de sentarse un rato, de pedir algo que reconforta y de encontrar cierta familiaridad incluso en los lugares más impersonales. Esa idea es precisamente la que subrayan Nino y Santiago Redruello y Ekaitz Almandoz, socios de Familia La Ancha, al explicar que abrir en la T4 supone tanto un reto como una oportunidad para "hacer sentir Madrid" a quienes están de paso.

Y ahí está probablemente la clave de esta apertura. Porque, más allá del negocio, lo que pone sobre la mesa es una pregunta interesante: cómo se traduce el alma de una casa de comidas a un aeropuerto sin que pierda sentido. La respuesta de La Ancha parece ser bastante clara: no simplificando su identidad, sino adaptándola al contexto sin renunciar a sus códigos.

La Ancha suma un nuevo capítulo en Barajas con su primera apertura en un aeropuerto. / Cedida

El aeropuerto también quiere tener sabor local

La llegada de Taberna La Ancha se enmarca además en la renovación gastronómica impulsada por Areas en Barajas tras el macroconcurso de Aena de 2023, un proceso que contempla una inversión de más de 15 millones de euros y que busca incorporar marcas con arraigo local al ecosistema del aeropuerto. Es una transformación que responde a una tendencia cada vez más visible: el viajero ya no espera solo rapidez o conveniencia, también quiere cierta calidad y, sobre todo, una conexión con el lugar en el que está.

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En ese sentido, La Ancha encaja de forma natural. Pocas sagas hosteleras resumen tan bien la continuidad entre tradición y presente. La historia familiar arranca en 1919, con La Estrecha, y atraviesa más de un siglo de cocina y sala hasta llegar a una generación que ha sabido expandir el grupo sin vaciarlo de contenido. Hoy, junto a conceptos como La Ancha, Tortillas de Gabino, fismuler, Molino de Pez o Armando, la familia sigue defendiendo una forma de entender la hostelería basada en el producto, el cuidado del detalle y una actualización sin artificios.